Шредер заявил о готовности России к переговорам по Украине

В своем интервью экс-канцлер отметил, что представление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым можно вернуть военным путем, абсурдно. «За исключением татарского меньшинства, этот регион является русским; бывший советский государственный и партийный лидер Никита Хрущев отдал его Украине, которая тогда была частью СССР», — подчеркнул Шредер, добавив, что этот вопрос может быть «решен с течением времени, может быть, не за 99 лет, как в Гонконге, а в следующем поколении».