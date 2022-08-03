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Шредер заявил о готовности России к переговорам по Украине

Ведомости

Ситуацию на Украине можно разрешить путем переговоров, к которым Россия уже готова, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью n-tv. Он также рассказал, что в ходе своего визита в Россию встретился с президентом Владимиром Путиным.

«Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров. Уже существовал переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например, в Стамбуле в марте», — отметил Шредер. По его словам, Турция оказывает большую поддержку в данном вопросе «так же, как она сейчас очень помогает в переговорах о поставках зерна».

В своем интервью экс-канцлер отметил, что представление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым можно вернуть военным путем, абсурдно. «За исключением татарского меньшинства, этот регион является русским; бывший советский государственный и партийный лидер Никита Хрущев отдал его Украине, которая тогда была частью СССР», — подчеркнул Шредер, добавив, что этот вопрос может быть «решен с течением времени, может быть, не за 99 лет, как в Гонконге, а в следующем поколении».

С начала спецоперации 24 февраля стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. 

В конце июля глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. По его словам, украинская сторона предложила вариант договора, который устроил российские власти. Однако после этого Киев «заморозил» переговоры, а Россия так и осталась без ответа. «Хотя, подчеркну еще раз, мы согласились с их подходом, по сути дела», — сказал Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных