Лавров: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени.
«Мы никогда не отказывались от переговоров, потому что всем хорошо известно: боевые действия заканчиваются за переговорным столом», — цитирует Лаврова агентство «РИА Новости».
Он добавил, что переговоры в Стамбуле в конце марта «привели к очень интересному этапу». По словам Лаврова, украинская сторона предложила вариант договора, который устроил российские власти. Однако после этого Киев «заморозил» переговоры, а Россия так и осталась без ответа. «Хотя, подчеркну еще раз, мы согласились с их подходом, по сути дела», — сказал Лавров.
Ранее российские представители не раз говорили, что Россия готова к продолжению переговоров с Украиной. На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва «не закрывала двери» для переговоров с Киевом. Слова Пескова позже подтвердил и Сергей Лавров. На пресс-конференции после переговоров в Каире с египетским коллегой Самехом Шукри он подчеркнул, что у России нет предубеждений относительно возобновления диалога с Украиной. Глава МИД России также добавил, что это зависит не от Москвы.
На Украине же придерживаются позиции, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». Иначе, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, «это будет снова язык ультиматумов».
С начала спецоперации 24 февраля стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса.
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