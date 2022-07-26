Лавров: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Ранее российские представители не раз говорили, что Россия готова к продолжению переговоров с Украиной. На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва «не закрывала двери» для переговоров с Киевом. Слова Пескова позже подтвердил и Сергей Лавров. На пресс-конференции после переговоров в Каире с египетским коллегой Самехом Шукри он подчеркнул, что у России нет предубеждений относительно возобновления диалога с Украиной. Глава МИД России также добавил, что это зависит не от Москвы.