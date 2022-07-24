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Лавров сообщил об отсутствии предубеждений о возобновлении диалога с Киевом

Ведомости

У России нет предубеждений относительно возобновления переговоров с Украиной по широкому кругу вопросов, но все зависит не от Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров в Каире с египетским коллегой Самехом Шукри.

«У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас. Потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).

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Сегодня после переговоров с главой МИД Египта Лавров заявил, что Россия подтверждает приверженность экспортеров зерна выполнению всех договоренностей по поставкам, а ООН будет добиваться снятия санкций, влияющих на операции с зерном.

Западные страны не позволят Украине вести переговоры с Россией, говорил ранее Лавров в интервью «РИА Новости» и RT. Он напомнил слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что Украина должна победить в этом конфликте на поле боя. 

24 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна возобновит переговорный процесс с Россией после того, как вернет все утраченные после начала спецоперации территории. 18 июля Ушаков заявил, что условия для возобновления переговоров России и Украины будут совершенно другими, чем те, что были при достижении договоренностей в Стамбуле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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