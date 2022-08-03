Швейцария приняла седьмой пакет санкций ЕС против России

Федеральный совет отмечает, что «ни одна из мер против России не направлена против торговли сельскохозяйственной или продовольственной продукцией между третьими странами и Россией». Чтобы избежать сбоев в работе платежных каналов, швейцарский парламент сделал два новых исключения в отношении операций, связанных с поставками сельскохозяйственной продукции и нефти в третьи страны, как это сделал ЕС.