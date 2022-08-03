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Швейцария приняла седьмой пакет санкций ЕС против России

Ведомости

Швейцария поддержала седьмой пакет санкций против России, веденный ранее странами ЕС, следует из заявления Федерального совета страны. Ограничения вступают в силу 3 августа. 

«Новые меры в первую очередь касаются запрета на покупку, импорт или транспортировку золота и изделий из золота из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены», — отмечено в заявлении. 

Федеральный совет отмечает, что «ни одна из мер против России не направлена против торговли сельскохозяйственной или продовольственной продукцией между третьими странами и Россией». Чтобы избежать сбоев в работе платежных каналов, швейцарский парламент сделал два новых исключения в отношении операций, связанных с поставками сельскохозяйственной продукции и нефти в третьи страны, как это сделал ЕС.

Швейцария поддержала предыдущий пакет санкций ЕС против России. Ограничения включали в себя эмбарго на нефть и определенные виды нефтепродуктов российского происхождения. В финансовой сфере запрещалось предоставление аудиторских и консалтинговых услуг предприятиям, а также запрещалось рекламировать продукцию в ряде российских СМИ, включая Russia Today и Sputnik.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели несколько пакетов санкций в отношении России. В начале июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций, в который вошли поэтапное эмбарго на российскую нефть, санкции в отношении российских государственных СМИ, отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе «Сбера», и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных