Швейцария приняла седьмой пакет санкций ЕС против России
Швейцария поддержала седьмой пакет санкций против России, веденный ранее странами ЕС, следует из заявления Федерального совета страны. Ограничения вступают в силу 3 августа.
«Новые меры в первую очередь касаются запрета на покупку, импорт или транспортировку золота и изделий из золота из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены», — отмечено в заявлении.
Федеральный совет отмечает, что «ни одна из мер против России не направлена против торговли сельскохозяйственной или продовольственной продукцией между третьими странами и Россией». Чтобы избежать сбоев в работе платежных каналов, швейцарский парламент сделал два новых исключения в отношении операций, связанных с поставками сельскохозяйственной продукции и нефти в третьи страны, как это сделал ЕС.
Швейцария поддержала предыдущий пакет санкций ЕС против России. Ограничения включали в себя эмбарго на нефть и определенные виды нефтепродуктов российского происхождения. В финансовой сфере запрещалось предоставление аудиторских и консалтинговых услуг предприятиям, а также запрещалось рекламировать продукцию в ряде российских СМИ, включая Russia Today и Sputnik.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели несколько пакетов санкций в отношении России. В начале июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций, в который вошли поэтапное эмбарго на российскую нефть, санкции в отношении российских государственных СМИ, отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе «Сбера», и др.
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