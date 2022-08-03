Украина отзовет миротворческий контингент с территории Косова
Украина отзывает свой контингент из Международных сил безопасности под эгидой НАТО в Косове, передает РБК-Украина со ссылкой на командование объединенных сил вооруженных сил Украины (ВСУ).
«По состоянию на сегодня в Косово, Республика Сербия, находится национальный контингент ВСУ в составе 40 военнослужащих», - говорится в сообщении.
В командовании также пояснили, что возвращение национального контингента будет означать временное прекращение его участия в миссии KFOR (Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии).
Ситуация в Косово обострилась в конце июля после того, как правительство непризнанной республики заявило, что планирует признать сербские документы на территории Косово недействительными. Въезжающие в непризнанное образование сербы будут получать временный документ о пересечении границы. Такое решение власти Приштины приняли в ответ на нежелание Белграда признавать удостоверения, выданные в Косове.
Позже президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в республике готовят операцию против сербов, проживающих на территории самопровозглашенной республики. В воскресенье вечером ситуация резко обострилась после того, как полиция непризнанной республики закрыла КПП на административной линии с Сербией. В ответ сербы, живущие на севере Косова, вышли на демонстрации и начали строить баррикады на трассах. Еще в нескольких городах зазвучали сирены. Позже власти Косово заявили, что отложили решение по документам на месяц, в результате чего ситуация временно стабилизировалась.
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