В швейцарской партии посчитали антироссийские санкции нарушением конституции
Пресс-секретарь крупнейшей партии швейцарского парламента UDC Андреа Зомер заявила, что принятые Швейцарией санкции против России нарушают нейтральный статус самой Швейцарии, что противоречит конституции страны, пишет «РИА Новости».
«Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций», — сказала она.
Ранее сегодня Швейцария приняла седьмой пакет санкций против России, которым распространяется запрет на покупку, импорт или транспортировку золота и изделий из золота из России. Также запрещаются все услуги, связанные с этими товарами.
Швейцария также приняла предыдущий пакет санкций Евросоюза против России. В него вошли эмбарго на нефть и нефтепродукты российского происхождения, запрещалось предоставление аудиторских и консалтинговых услуг предприятиям, а также запрещалось рекламировать продукцию в российских СМИ.
Страны Запада, включая ЕС, США и Великобританию, начали вводить санкции после начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля. ЕС, в частности, уже ввел семь пакетов антироссийских санкций.
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