Газета
Политика

В швейцарской партии посчитали антироссийские санкции нарушением конституции

Ведомости

Пресс-секретарь крупнейшей партии швейцарского парламента UDC Андреа Зомер заявила, что принятые Швейцарией санкции против России нарушают нейтральный статус самой Швейцарии, что противоречит конституции страны, пишет «РИА Новости».

«Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций», — сказала она.

Ранее сегодня Швейцария приняла седьмой пакет санкций против России, которым распространяется запрет на покупку, импорт или транспортировку золота и изделий из золота из России. Также запрещаются все услуги, связанные с этими товарами.

Швейцария также приняла предыдущий пакет санкций Евросоюза против России. В него вошли эмбарго на нефть и нефтепродукты российского происхождения, запрещалось предоставление аудиторских и консалтинговых услуг предприятиям, а также запрещалось рекламировать продукцию в российских СМИ.

Страны Запада, включая ЕС, США и Великобританию, начали вводить санкции после начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля. ЕС, в частности, уже ввел семь пакетов антироссийских санкций.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Швейцария приняла седьмой пакет санкций ЕС против России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных