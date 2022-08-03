«Газпром» назвал поставку турбины Siemens из ФРГ в Россию невозможной

Ранее генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что доставить турбину для «Северного потока» в Россию пока не удается. По его словам, причина кроется в бездействии российской стороны. Документы со стороны Siemens же полностью готовы. Он подчеркнул, что компания «крайне заинтересована» в возвращении турбины в Россию.