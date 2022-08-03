«Газпром» назвал поставку турбины Siemens из ФРГ в Россию невозможной
«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», — отметили в компании.
Ранее генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что доставить турбину для «Северного потока» в Россию пока не удается. По его словам, причина кроется в бездействии российской стороны. Документы со стороны Siemens же полностью готовы. Он подчеркнул, что компания «крайне заинтересована» в возвращении турбины в Россию.
В середине июня «Газпром» сократил поставки газа по «Северному потоку» до 40%, поскольку немецкая Siemens не вернула вовремя турбину после ремонта в Канаде из-за санкций. В итоге Канада согласилась отправить оборудование в ФРГ, а затем в Россию. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину.
Уже 27 июля поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» снизились до 20% от максимального уровня. Это случилось из-за того, что «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая».
В тот же день замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов рассказал, что компания Siemens не выполняет свои обязательства по ремонту неисправных двигателей для «Северного потока». По его словам, несколько двигателей простаивают на компрессорной станции из-за аварийных отказов, поскольку Siemens их не ремонтирует.
29 июля Маркелов сообщил, что поставка турбины из Канады в Германию вместо России не соответствует контракту. Кроме того, он добавил, что «Газпром» так и не получил от Siemens полного пакета документов, которые разрешают транспортировку и ремонт двигателей для газопровода.
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