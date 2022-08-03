Гутерриш: ООН придерживается политики «одного Китая»
ООН во всех своих действиях придерживается политики «одного Китая» в соответствии с резолюциями Генеральной ассамблеи, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. Таким образом он прокомментировал визит на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
«Наша позиция на этот счет предельно ясна. Мы придерживаемся резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, политики "одного Китая". Мы придерживаемся такой позиции во всех наших действиях», — подчеркнул Гутерриш (цитата по ТАСС).
31 июля Пелоси начала свое азиатское турне, в рамках которого официально были анонсированы визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Однако 2 августа она прилетела на Тайвань, несмотря на предупреждения китайских властей.
Пелоси заявила, что ее визит на остров является свидетельством поддержки США демократии на Тайване. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что визит политика не противоречит принципу «одного Китая», которого придерживаются американские власти.
Китайский МИД в свою очередь выразил решительный протест в связи с прилетом Пелоси. А позже стало известно, что армия КНР проведет боевые учения в шести регионах, окружающих Тайвань. Позицию КНР поддержала российская сторона. 3 августа Пелоси покинула Тайвань.
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