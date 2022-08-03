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Страны G7 призвали Китай не менять статус-кво в регионе силой

Ведомости

Страны G7 призвали Китай урегулировать ситуацию вокруг Тайваня мирным путем и не менять статус-кво в регионе силой, сообщил ТАСС со ссылкой на совместное заявление глав МИД «большой семерки» и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Мы призываем КНР не менять статус-кво силой в одностороннем порядке в регионе, а устранить разногласия по обе стороны пролива мирным путем. Нет никаких изменений в соответствующей политике единого Китая, где это применимо, и основных позициях членов G7 по Тайваню», – говорится в заявлении.

Главы МИД призвали все стороны «сохранять спокойствие, проявлять сдержанность, действовать открыто и поддерживать открытые каналы связи во избежание недоразумений». Также в своем заявлении главы внешнеполитических ведомств G7 выразили озабоченность действиями Китая – по их мнению, военные учения вблизи Тайваня могут привести к эскалации напряженности.

«Нет никаких оснований использовать визит [спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси] как предлог для агрессивных военных действий в Тайваньском проливе. Для законодателей наших стран поездки за границу – это нормально и привычно. Эскалационная реакция КНР рискует усилить напряженность и дестабилизировать регион», – уточняется в заявлении.

Вопреки протестам со стороны китайских властей Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. После ее прибытия на остров министерство иностранных дел КНР выразило решительный протест и заявило, что этот поступок серьезно нарушает принцип «одного Китая», а также положения трех китайско-американских коммюнике. Пекин призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела Пекина и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных