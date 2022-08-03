Страны G7 призвали Китай не менять статус-кво в регионе силой

Вопреки протестам со стороны китайских властей Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. После ее прибытия на остров министерство иностранных дел КНР выразило решительный протест и заявило, что этот поступок серьезно нарушает принцип «одного Китая», а также положения трех китайско-американских коммюнике. Пекин призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела Пекина и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.