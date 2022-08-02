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МИД КНР выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань

Ведомости

Министерство иностранных дел Китая выразило решительный протест в связи с прилетом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ведомства. В КНР уверены, что визит Пелоси серьезно нарушает принцип «одного Китая», а также положения трех китайско-американский коммюнике.

«Китай призывает США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня», — говорится в заявлении МИД Китая.

Пелоси прибыла на борту Boeing C-40С американских ВВС в аэропорт Суньшан столицы Тайваня Тайбэя примерно в 17:44 по мск. Сегодня за движением борта через сайт Flightradar наблюдали более 330 000 человек, в результате чего сервис временно перестал работать.

Ожидается, что спикер проведет 3 августа встречу с президентом Тайваня Цай Инвэнь в 08:00 (03:00 мск) в законодательном юане, после чего покинет остров.

В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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