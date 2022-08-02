МИД КНР выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань
Министерство иностранных дел Китая выразило решительный протест в связи с прилетом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ведомства. В КНР уверены, что визит Пелоси серьезно нарушает принцип «одного Китая», а также положения трех китайско-американский коммюнике.
«Китай призывает США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня», — говорится в заявлении МИД Китая.
Пелоси прибыла на борту Boeing C-40С американских ВВС в аэропорт Суньшан столицы Тайваня Тайбэя примерно в 17:44 по мск. Сегодня за движением борта через сайт Flightradar наблюдали более 330 000 человек, в результате чего сервис временно перестал работать.
Ожидается, что спикер проведет 3 августа встречу с президентом Тайваня Цай Инвэнь в 08:00 (03:00 мск) в законодательном юане, после чего покинет остров.
В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.
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