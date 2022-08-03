Песков назвал «чистой провокацией» визит Пелоси на Тайвань
Поездка спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является «чистой провокацией», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это самая чистая провокация. Это никакая не перенаправленная линия на поддержку той эфемерной свободы и демократии, а это чистая провокация», — сказал Песков. В Кремле считают, что никакие политические цели «не могут достигаться такими провокационными шагами», добавил пресс-секретарь.
Песков отметил, что нельзя недооценивать уровень напряженности в регионе, который возрос из-за визита американского политика. При этом он подчеркнул, что Россия поддерживает политику «одного Китая» и шаги КНР, направленные на сохранение своего суверенитета. На вопрос, планируется ли в ближайшее время встреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина, Песков ответил отрицательно.
Ранее с заявлением выступил МИД России. Визит Пелоси на Тайвань в ведомстве назвали «явной провокацией». Позже действия американского политика прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, такими действиями США хотят доказать всему миру свою безнаказанность.
31 июля Нэнси Пелоси начала свое азиатское турне, в рамках которого официально были анонсированы визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Однако 2 августа она прилетела на Тайвань, несмотря на предупреждения китайских властей.
Пелоси заявила, что ее визит на остров является свидетельством поддержки США демократии на Тайване. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что визит политика не противоречит принципу «одного Китая», которого придерживаются американские власти.
Китайский МИД в свою очередь выразил решительный протест в связи с прилетом Пелоси. А позже стало известно, что армия КНР проведет боевые учения в шести регионах, окружающих Тайвань. 3 августа Пелоси покинула островное государство.
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