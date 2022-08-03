Песков назвал «чистой провокацией» визит Пелоси на Тайвань

Песков отметил, что нельзя недооценивать уровень напряженности в регионе, который возрос из-за визита американского политика. При этом он подчеркнул, что Россия поддерживает политику «одного Китая» и шаги КНР, направленные на сохранение своего суверенитета. На вопрос, планируется ли в ближайшее время встреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина, Песков ответил отрицательно.