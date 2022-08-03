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Политика

Песков назвал «чистой провокацией» визит Пелоси на Тайвань

Ведомости

Поездка спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является «чистой провокацией», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это самая чистая провокация. Это никакая не перенаправленная линия на поддержку той эфемерной свободы и демократии, а это чистая провокация», — сказал Песков. В Кремле считают, что никакие политические цели «не могут достигаться такими провокационными шагами», добавил пресс-секретарь.

Песков отметил, что нельзя недооценивать уровень напряженности в регионе, который возрос из-за визита американского политика. При этом он подчеркнул, что Россия поддерживает политику «одного Китая» и шаги КНР, направленные на сохранение своего суверенитета. На вопрос, планируется ли в ближайшее время встреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина, Песков ответил отрицательно. 

Ранее с заявлением выступил МИД России. Визит Пелоси на Тайвань в ведомстве назвали «явной провокацией». Позже действия американского политика прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, такими действиями США хотят доказать всему миру свою безнаказанность. 

31 июля Нэнси Пелоси начала свое азиатское турне, в рамках которого официально были анонсированы визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Однако 2 августа она прилетела на Тайвань, несмотря на предупреждения китайских властей. 

Пелоси заявила, что ее визит на остров является свидетельством поддержки США демократии на Тайване. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что визит политика не противоречит принципу «одного Китая», которого придерживаются американские власти. 

Китайский МИД в свою очередь выразил решительный протест в связи с прилетом Пелоси. А позже стало известно, что армия КНР проведет боевые учения в шести регионах, окружающих Тайвань. 3 августа Пелоси покинула островное государство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных