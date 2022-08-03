ООН работает над устранением препятствий для экспорта российских удобрений

По словам генсека конференции по торговле и развитию экспорта, ООН заинтересована в наращивании экспорта в этих сферах и «возвращения интереса» бизнеса к ним – чтобы частный сектор увидел возможности для возобновления экспорта. «Мы хотели бы, чтобы в российские порты заходило больше судов для экспорта продовольствия и удобрений», – добавила она.