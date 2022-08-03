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ООН работает над устранением препятствий для экспорта российских удобрений

Ведомости

ООН ищет возможности устранения препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России, заявила генеральный секретарь конференции Всемирной организации по торговле и развитию экспорта Ребека Гринспен во время выступления на пресс-конференции группы глобального реагирования на продовольственный, энергетический и финансовые кризисы. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается России и упрощения торговли продовольствием и удобрениями из Российской Федерации, то мы усердно работаем над этим. Мы стараемся устранить имеющиеся препятствия в сфере финансов, страхования, транспортировки», – рассказала Гринспен. По ее словам, от США и Евросоюза получены «некоторые разъяснения» по поводу введенных санкций, что позволит бизнесу понять условия реализации этой деятельности.

По словам генсека конференции по торговле и развитию экспорта, ООН заинтересована в наращивании экспорта в этих сферах и «возвращения интереса» бизнеса к ним – чтобы частный сектор увидел возможности для возобновления экспорта. «Мы хотели бы, чтобы в российские порты заходило больше судов для экспорта продовольствия и удобрений», – добавила она.

8 апреля Евросоюз ЕС в рамках пятого пакета санкций против России ограничил импорт российских удобрений. С 10 июля в течение одного года будут действовать квоты на импорт хлористого калия в размере 837 570 т и сложных удобрений с содержанием калия – 1,6 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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