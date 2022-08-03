ООН работает над устранением препятствий для экспорта российских удобрений
ООН ищет возможности устранения препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России, заявила генеральный секретарь конференции Всемирной организации по торговле и развитию экспорта Ребека Гринспен во время выступления на пресс-конференции группы глобального реагирования на продовольственный, энергетический и финансовые кризисы. Об этом сообщает ТАСС.
«Что касается России и упрощения торговли продовольствием и удобрениями из Российской Федерации, то мы усердно работаем над этим. Мы стараемся устранить имеющиеся препятствия в сфере финансов, страхования, транспортировки», – рассказала Гринспен. По ее словам, от США и Евросоюза получены «некоторые разъяснения» по поводу введенных санкций, что позволит бизнесу понять условия реализации этой деятельности.
По словам генсека конференции по торговле и развитию экспорта, ООН заинтересована в наращивании экспорта в этих сферах и «возвращения интереса» бизнеса к ним – чтобы частный сектор увидел возможности для возобновления экспорта. «Мы хотели бы, чтобы в российские порты заходило больше судов для экспорта продовольствия и удобрений», – добавила она.
8 апреля Евросоюз ЕС в рамках пятого пакета санкций против России ограничил импорт российских удобрений. С 10 июля в течение одного года будут действовать квоты на импорт хлористого калия в размере 837 570 т и сложных удобрений с содержанием калия – 1,6 млн т.