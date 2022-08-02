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МИД России предостерег Запад от невыполнения второй части «зерновой сделки»

Ведомости

Стамбульское соглашение по зерну носит пакетный характер, и Россия предостерегает страны Запада от невыполнения второй части сделки, сообщила сегодня на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

22 июля представители Украины, Турции и ООН подписали соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Аналогичный документ позже подписали представители Турции, ООН и России. Вторая часть соглашения, о которой говорит Захарова, подразумевает снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

«Достигнутые в Стамбуле договоренности, подчеркну, носят пакетный характер...поэтому мы предостерегаем от попыток замотать или не выполнить вторую часть пакета», – заявила Захарова.

В противном случае мир может недополучить десятки миллионов тонн российского зерна, добавила она.

1 августа из порта Одессы вышло первое с 26 февраля торговое судно, груженое 26 527 т кукурузы. Корабль под флагом Сьерра-Леоне направился в Ливан. Сегодня он прибудет в порт Турции.

Зерно оказалось заблокировано в морских портах Украины с начала спецоперации России в стране. Украинские власти и ООН обвиняли в блокировании судов Россию. Министерство обороны России настаивало, что корабли не могут выйти из портов из-за украинских мин в море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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