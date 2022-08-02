МИД России предостерег Запад от невыполнения второй части «зерновой сделки»
Стамбульское соглашение по зерну носит пакетный характер, и Россия предостерегает страны Запада от невыполнения второй части сделки, сообщила сегодня на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
22 июля представители Украины, Турции и ООН подписали соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Аналогичный документ позже подписали представители Турции, ООН и России. Вторая часть соглашения, о которой говорит Захарова, подразумевает снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
«Достигнутые в Стамбуле договоренности, подчеркну, носят пакетный характер...поэтому мы предостерегаем от попыток замотать или не выполнить вторую часть пакета», – заявила Захарова.
В противном случае мир может недополучить десятки миллионов тонн российского зерна, добавила она.
1 августа из порта Одессы вышло первое с 26 февраля торговое судно, груженое 26 527 т кукурузы. Корабль под флагом Сьерра-Леоне направился в Ливан. Сегодня он прибудет в порт Турции.
Зерно оказалось заблокировано в морских портах Украины с начала спецоперации России в стране. Украинские власти и ООН обвиняли в блокировании судов Россию. Министерство обороны России настаивало, что корабли не могут выйти из портов из-за украинских мин в море.
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