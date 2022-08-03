Кулеба: Международный уголовный суд не может применить статью «агрессия» к РФ
Международный уголовный суд (МУС) не может применить статью об агрессии к случаю России и Украины по «сугубо юридическим причинам», заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью «Укринформу».
«В его (Международного уголовного суда) уставе написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России», - сказал украинский политик.
Кулеба добавил, что западные партнеры Киева не хотят создавать какой-либо специальный трибунал, чтобы «не создавать альтернативы МУС». В связи с этим у ЕС, который поддерживает одновременно МУС и справедливость, возникает «ступор», что, по оценке Кулебы, является проблемой «институционального эгоизма».
Украина не входит в МУС, однако ранее подала два заявления, признав юрисдикцию суда в отношении возможных преступлений, совершенных на территории страны с 21 ноября 2013 г. Президент России Владимир Путин в 2016 г. подписал распоряжение, согласно которому страна не станет участником МУС. Песков объяснил это решение «национальными интересами», поскольку формулировка МУСа «противоречит реальности, противоречит нашей позиции».
Международный уголовный суд (МУС) – это суд в последней инстанции по делам о серьёзных международных преступлениях, включая геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. Суд наделен мандатом судить не государства, а физических лиц. Он является независимой инстанцией по отношению к ООН.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.
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