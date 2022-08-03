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Кулеба: Международный уголовный суд не может применить статью «агрессия» к РФ

Ведомости

Международный уголовный суд (МУС) не может применить статью об агрессии к случаю России и Украины по «сугубо юридическим причинам», заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью «Укринформу».

«В его (Международного уголовного суда) уставе написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России», - сказал украинский политик.

Кулеба добавил, что западные партнеры Киева не хотят создавать какой-либо специальный трибунал, чтобы «не создавать альтернативы МУС». В связи с этим у ЕС, который поддерживает одновременно МУС и справедливость, возникает «ступор», что, по оценке Кулебы, является проблемой «институционального эгоизма».

Украина не входит в МУС, однако ранее подала два заявления, признав юрисдикцию суда в отношении возможных преступлений, совершенных на территории страны с 21 ноября 2013 г. Президент России Владимир Путин в 2016 г. подписал распоряжение, согласно которому страна не станет участником МУС. Песков объяснил это решение «национальными интересами», поскольку формулировка МУСа «противоречит реальности, противоречит нашей позиции».

Международный уголовный суд (МУС) – это суд в последней инстанции по делам о серьёзных международных преступлениях, включая геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. Суд наделен мандатом судить не государства, а физических лиц. Он является независимой инстанцией по отношению к ООН.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных