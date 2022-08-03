Кулеба: Международный уголовный суд не может применить статью «агрессия» к РФ

Международный уголовный суд (МУС) – это суд в последней инстанции по делам о серьёзных международных преступлениях, включая геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. Суд наделен мандатом судить не государства, а физических лиц. Он является независимой инстанцией по отношению к ООН.