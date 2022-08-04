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Yle: 58% финнов выступили за запрет выдачи туристических виз россиянам

Ведомости

Большинство жителей Финляндии выступили за полное прекращение выдачи туристических виз россиянам, следует из результатов опроса телерадиовещательной корпорации Yle в преддверии обсуждения данной темы на совещании у президента страны.

На вопрос «должна ли Финляндия прекратить выдачу туристических виз российским туристам?» 58% респондентов ответили утвердительно, 24% – отрицательно, еще 18% – затруднились ответить. Больше других прекращение выдачи виз россиянам поддерживают мужчины в возрасте 50-64 лет, в то время как женщины и граждане в возрасте 25-34 лет чаще выступают против данной меры. За запрет, отмечает YLE, чаще высказывались жители северной и восточной части страны. Количество участников опроса в материалах не указано.

Сегодня президент Финляндии Саули Ниинистё намерен обсудить выдачу виз россиянам на совещании с правительством, как отмечает Yle, многие политики страны выступили за ужесточение визовых правил.

В конце июля в МИД Финляндии сообщили, что рассматривают шесть возможных вариантов ограничения турпотока из России, среди которых были полное прекращение выдачи виз, а также закрытие границ для пассажирских перевозок. Глава консульской службы МИД страны Юсси Таннер отмечал, что радикальные меры противоречат правилам Шенгенского пространства и законам Евросоюза, власти, по его словам, заинтересованы в координации своей политики по данному вопросу с ЕС. 

Ранее премьер-министр Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что Хельсинки пока не планирует прекращать выдачу россиянам туристических виз, однако ЕС заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Некоторые депутаты Финляндии требуют, чтобы россиянам прекратили выдавать визы из-за специальной военной операции на Украине, как это сделали страны Прибалтики.

Позднее директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин заявил в интервью ТАСС, что не исключает, что страны Европы могут перестать выдавать россиянам шенгенские визы. Он рассказал, что МИД фиксирует призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, которые исходят от «одиозных» политиков и общественных деятелей. Консульства Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии в России фактически полностью приостановили выдачу виз россиянам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных