Yle: 58% финнов выступили за запрет выдачи туристических виз россиянам

На вопрос «должна ли Финляндия прекратить выдачу туристических виз российским туристам?» 58% респондентов ответили утвердительно, 24% – отрицательно, еще 18% – затруднились ответить. Больше других прекращение выдачи виз россиянам поддерживают мужчины в возрасте 50-64 лет, в то время как женщины и граждане в возрасте 25-34 лет чаще выступают против данной меры. За запрет, отмечает YLE, чаще высказывались жители северной и восточной части страны. Количество участников опроса в материалах не указано.