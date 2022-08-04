Песков: «Газпрому» нужны гарантии от Великобритании, чтобы принять турбину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг турбины для «Северного потока». По его словам, «Газпрому» нужны гарантии, что оборудование не подпадает под санкции.
Представитель Кремля добавил, что обещаний Евросоюза будет мало. «Газпрому» нужны гарантии от Великобритании, поскольку «техническое обслуживание этих турбин на постоянной основе осуществляет британская "дочка" компании Siemens по британскому праву», отметил Песков. Он подчеркнул, что оборудование является собственностью «Газпрома», поэтому компания заинтересована в том, чтобы «застраховать себя».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц лично посетил завод Siemens в Германии и осмотрел турбину. Он заявил, что оборудование полностью готово к эксплуатации и отправке в Россию. Однако глава Siemens Energy Кристиан Брух отметил, что передать турбину в Россию пока что не получается из-за бездействия российской стороны.
Позже в «Газпроме» заявили, что поставка оборудования из Германии в Россию невозможна из-за санкций западных стран. «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», — отметили в компании.
В середине июня «Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» до 40%, поскольку немецкая Siemens не вернула вовремя турбину после ремонта в Канаде из-за санкций. В результате переговоров Канада согласилась отправить оборудование в ФРГ, а затем в Россию. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину.
Уже 27 июля поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» снизились до 20% от максимального уровня. Это случилось из-за того, что «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая». В компании пояснили, что у оборудования закончился срок межремонтной наработки до капитального ремонта.
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