Посольство сообщило о более 50 случаях задержания россиян за границей с 2008 года
Вашингтон «развернул охоту» на граждан России за границей. С 2008 г. было задержано более 50 россиян при выезде за рубеж. Об этом заявило российское посольство в США в ответ на критику американской стороны приговора в отношении баскетболистки Бриттни Грайнер.
«Вашингтоном развернута настоящая “охота” на россиян при их выезде за границу. С 2008 г. зафиксировано свыше 50 таких случаев», — говорится в заявлении дипмиссии в Telegram. В посольстве отметили, что в настоящее время в американских тюрьмах находятся около 100 граждан России.
Дипломаты подчеркнули, что решение по делу Грайнер «полностью соответствует букве и духу российского законодательства». По их словам, легализация наркотиков в США не распространяется на законодательство других стран.
Ранее российский суд приговорил Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка должна выплатить штраф в размере 1 млн руб. Грайнер была арестована в марте. В ее сумке в аэропорту «Шереметьево» обнаружили картриджи к вейпам с гашишным маслом. Баскетболистка вину признала, но отметила, что не имела злого умысла. По словам осужденной, она собиралась второпях. Суд счел это смягчающим обстоятельством. По статье Грайнер грозило до 10 лет лишения свободы.
Президент США Джо Байден заявил, что считает приговор «неприемлемым». Он добавил, что американские власти сделают все возможное, чтобы вернуть ее и бывшего морского пехотинца Пола Уилана на родину.
На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал о готовности Вашингтона обменять Грайнер и Уилана на предпринимателя Виктора Бута. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «публичный обмен позициями не приведет к результату».
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