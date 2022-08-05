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Посольство сообщило о более 50 случаях задержания россиян за границей с 2008 года

Ведомости

Вашингтон «развернул охоту» на граждан России за границей. С 2008 г. было задержано более 50 россиян при выезде за рубеж. Об этом заявило российское посольство в США в ответ на критику американской стороны приговора в отношении баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Вашингтоном развернута настоящая “охота” на россиян при их выезде за границу. С 2008 г. зафиксировано свыше 50 таких случаев», — говорится в заявлении дипмиссии в Telegram. В посольстве отметили, что в настоящее время в американских тюрьмах находятся около 100 граждан России.

Дипломаты подчеркнули, что решение по делу Грайнер «полностью соответствует букве и духу российского законодательства». По их словам, легализация наркотиков в США не распространяется на законодательство других стран.

Ранее российский суд приговорил Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка должна выплатить штраф в размере 1 млн руб. Грайнер была арестована в марте. В ее сумке в аэропорту «Шереметьево» обнаружили картриджи к вейпам с гашишным маслом. Баскетболистка вину признала, но отметила, что не имела злого умысла. По словам осужденной, она собиралась второпях. Суд счел это смягчающим обстоятельством. По статье Грайнер грозило до 10 лет лишения свободы.

Президент США Джо Байден заявил, что считает приговор «неприемлемым». Он добавил, что американские власти сделают все возможное, чтобы вернуть ее и бывшего морского пехотинца Пола Уилана на родину.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал о готовности Вашингтона обменять Грайнер и Уилана на предпринимателя Виктора Бута. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «публичный обмен позициями не приведет к результату».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных