Посольство сообщило о более 50 случаях задержания россиян за границей с 2008 года

Ранее российский суд приговорил Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка должна выплатить штраф в размере 1 млн руб. Грайнер была арестована в марте. В ее сумке в аэропорту «Шереметьево» обнаружили картриджи к вейпам с гашишным маслом. Баскетболистка вину признала, но отметила, что не имела злого умысла. По словам осужденной, она собиралась второпях. Суд счел это смягчающим обстоятельством. По статье Грайнер грозило до 10 лет лишения свободы.