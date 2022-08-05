Китай ограничит сотрудничество с США из-за визита Пелоси на Тайвань
Китай объявил о временной приостановке работы или упразднении механизмов сотрудничества с США из-за визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, следует из заявления МИД КНР.
Приостановка будет касаться восьми механизмов сотрудничества:
Диалога с США на уровне региональных военных командований;
Рабочих встреч с представителями Минобороны;
Встреч с представителями США в рамках механизма обеспечения безопасности на море;
Переговоров по изменению климата;
Сотрудничества по борьбе с наркотиками;
Сотрудничества в области судопроизводства и юстиции;
Сотрудничества по борьбе с международной преступностью;
Сотрудничества в сфере борьбы с незаконной миграцией и репатриации граждан.
Помимо этого китайское внешнеполитическое ведомство анонсировало санкции против самой Пелоси и членов ее семьи.
В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа, несмотря на протест Китая. По ее словам, она прилетела на остров, чтобы засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. В Белом доме заявили, что поездка Пелоси не противоречит политике «одного Китая», которой в том числе придерживаются и США. 3 августа политик покинула островное государство. МИД Китая не раз заявлял, что шаг Пелоси обернется «серьезными последствиями».
Российские же власти назвали визит американского политика «чистой провокацией». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле считают, что никакие политические цели «не могут достигаться такими провокационными шагами. Действия США также осудил МИД России. Позже поездку Пелоси прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, такими действиями США хотят доказать всему миру свою безнаказанность.
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