Госпитализированного главу администрации Херсонской области отправили в Москву
Главу военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо, которого госпитализировали накануне, переводят в московский НИИ им. Н. В. Склифосовского, сообщила в Telegram-канале его пресс-служба.
«По результатам медобследования было принято решение о переводе Владимира Сальдо в НИИ Склифосовского, где ему будет оказываться квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении. Борт с главой администрации Херсонской области отправляется из Симферополя в Москву.
О своей госпитализации сам Сальдо сообщил накануне. Результаты обследования показали, рассказал он уже сегодня, что ухудшение самочувствия стало результатом осложнения после перенесенного COVID-19.
Позднее у Baza появилась информация о том, что Сальдо могли отравить. Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил после этого, что болезнь Сальдо стала результатом «тяжелейшего перенапряжения», а сообщения о коме назвал «слухами».
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