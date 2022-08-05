Госпитализированного главу администрации Херсонской области отправили в Москву

«По результатам медобследования было принято решение о переводе Владимира Сальдо в НИИ Склифосовского, где ему будет оказываться квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении. Борт с главой администрации Херсонской области отправляется из Симферополя в Москву.