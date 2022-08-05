RT сообщил о медикаментозной коме главы Херсонской администрации

Позднее у Baza появилась информация о том, что Сальдо могли отравить. Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил после этого, что болезнь Сальдо стала результатом «тяжелейшего перенапряжения», а сообщения о коме назвал «слухами».