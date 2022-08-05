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RT сообщил о медикаментозной коме главы Херсонской администрации

Ведомости

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме, сообщил телеканал RT со ссылкой на источник.

По информации телеканала, его состояние оценивается как средней тяжести.

О своей госпитализации сам Сальдо сообщил накануне. Результаты обследования показали, рассказал он уже сегодня, что ухудшение самочувствия стало результатом осложнения после перенесенного COVID-19. 

Позднее у Baza появилась информация о том, что Сальдо могли отравить. Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил после этого, что болезнь Сальдо стала результатом «тяжелейшего перенапряжения», а сообщения о коме назвал «слухами».

«Владимир Сальдо спал в сутки по несколько часов, трудился без выходных», – заявил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных