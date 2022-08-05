RT сообщил о медикаментозной коме главы Херсонской администрации
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме, сообщил телеканал RT со ссылкой на источник.
По информации телеканала, его состояние оценивается как средней тяжести.
О своей госпитализации сам Сальдо сообщил накануне. Результаты обследования показали, рассказал он уже сегодня, что ухудшение самочувствия стало результатом осложнения после перенесенного COVID-19.
«Владимир Сальдо спал в сутки по несколько часов, трудился без выходных», – заявил он.
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