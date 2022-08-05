Байден заявил об «усердной работе» по обмену осужденной в России Грайнер
Администрация президента США «усердно работает» над обменом американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в России на 9 лет колонии по делу о контрабанде наркотиков, заявил американский президент Джо Байден.
«Я полон надежд. Мы усердно работаем»,— цитирует Reuters ответ Байдена журналистам в Белом доме. 4 августа российский суд приговорил Грайнер к 9 годам колонии по делу о контрабанде наркотиков. Также баскетболистка должна выплатить штраф в размере 1 млн руб.
Ранее стало известно, что Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Позже телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и россиянина Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден в Германии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также сообщил, что Россия готова обсуждать с США обмен только в рамках ранее оговоренного канала, который был согласован президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в июле 2021 г. во время переговоров в Женеве.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.