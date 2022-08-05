Байден заявил об «усердной работе» по обмену осужденной в России Грайнер

Ранее стало известно, что Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Позже телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и россиянина Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден в Германии.