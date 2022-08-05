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Байден заявил об «усердной работе» по обмену осужденной в России Грайнер

Ведомости

Администрация президента США «усердно работает» над обменом американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в России на 9 лет колонии по делу о контрабанде наркотиков, заявил американский президент Джо Байден. 

«Я полон надежд. Мы усердно работаем»,— цитирует Reuters ответ Байдена журналистам в Белом доме. 4 августа российский суд приговорил Грайнер к 9 годам колонии по делу о контрабанде наркотиков. Также баскетболистка должна выплатить штраф в размере 1 млн руб.

Ранее стало известно, что Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Позже телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и россиянина Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден в Германии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также сообщил, что Россия готова обсуждать с США обмен только в рамках ранее оговоренного канала, который был согласован президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в июле 2021 г. во время переговоров в Женеве.

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Ранее по теме: Песков: канал для обсуждения обмена между Россией и США согласован в Женеве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных