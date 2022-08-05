Песков: канал для обсуждения обмена между Россией и США согласован в Женеве
Канал для обсуждения обмена заключенными был согласован президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в июле 2021 г. во время переговоров в Женеве, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия готова обсуждать с США обмен только в рамках ранее оговоренного канала. Песков подтвердил, что речь идет о разговоре президентов в Женеве.
Российская сторона выступала за непубличное разрешение этого вопроса. Публичные заявления США о планах предпринять шаги в этом вопросе Лавров назвал «проблемой американцев». По его словам, спецканал «сохраняет свою актуальность». Песков отказывался комментировать ход переговоров с США об обмене, заявив, что «публичный обмен позициями не приведет к результату».
Ранее стало известно, что Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Позже телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден за убийство в Германии.
4 августа российский суд приговорил баскетболистку Грайнер к 9 годам колонии по делу о контрабанде наркотиков. Также баскетболистка должна выплатить штраф в размере 1 млн руб. Уилана арестовали в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже. Сейчас он отбывает 16-летний срок. Бут же был приговорен американским судом к 25 годам лишения свободы в 2012 г. Его признали виновным по нескольким пунктам, в том числе осудили за сговор с целью продажи оружия.