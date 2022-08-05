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Песков: канал для обсуждения обмена между Россией и США согласован в Женеве

Ведомости

Канал для обсуждения обмена заключенными был согласован президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в июле 2021 г. во время переговоров в Женеве, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия готова обсуждать с США обмен только в рамках ранее оговоренного канала. Песков подтвердил, что речь идет о разговоре президентов в Женеве.

Российская сторона выступала за непубличное разрешение этого вопроса. Публичные заявления США о планах предпринять шаги в этом вопросе Лавров назвал «проблемой американцев». По его словам, спецканал «сохраняет свою актуальность». Песков отказывался комментировать ход переговоров с США об обмене, заявив, что «публичный обмен позициями не приведет к результату».

Ранее стало известно, что Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Позже телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден за убийство в Германии.

4 августа российский суд приговорил баскетболистку Грайнер к 9 годам колонии по делу о контрабанде наркотиков. Также баскетболистка должна выплатить штраф в размере 1 млн руб. Уилана арестовали в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже. Сейчас он отбывает 16-летний срок. Бут же был приговорен американским судом к 25 годам лишения свободы в 2012 г. Его признали виновным по нескольким пунктам, в том числе осудили за сговор с целью продажи оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных