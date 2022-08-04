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Суд приговорил Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков

Ведомости

Химкинский суд Московской области признал баскетболистку из США Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил ее к 9 годам колонии со штрафом в 1 млн руб., передает ТАСС. Изначально гособвинитель просил для нее 9,5 года колонии. 

Грайнер была арестована в марте после того, как в ее сумке в аэропорту «Шереметьево» обнаружили картриджи к вейпам с гашишным маслом, против нее возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. По этой статье ей грозило лишение свободы до 10 лет.

В начале июля Грайнер полностью признала вину, но подчеркнула, что не имела злого умысла, поскольку собиралась второпях. Суд счел это смягчающим обстоятельством. Спортсменка в ходе слушаний также предоставила справку, которая давала ей право на медицинское использование каннабиса. 

Президент США Джо Байден сообщил, что считает этот приговор «неприемлемым», и сказал, что американские власти сделают все возможное, чтобы вернуть ее и бывшего морского пехотинца Пола Уилана в США. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал о готовности Вашингтона обменять Грайнер и Уилана на предпринимателя Виктора Бута. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «публичный обмен позициями не приведет к результату».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных