Суд приговорил Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков

Грайнер была арестована в марте после того, как в ее сумке в аэропорту «Шереметьево» обнаружили картриджи к вейпам с гашишным маслом, против нее возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. По этой статье ей грозило лишение свободы до 10 лет.