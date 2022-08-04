Суд приговорил Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков
Химкинский суд Московской области признал баскетболистку из США Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил ее к 9 годам колонии со штрафом в 1 млн руб., передает ТАСС. Изначально гособвинитель просил для нее 9,5 года колонии.
Грайнер была арестована в марте после того, как в ее сумке в аэропорту «Шереметьево» обнаружили картриджи к вейпам с гашишным маслом, против нее возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. По этой статье ей грозило лишение свободы до 10 лет.
В начале июля Грайнер полностью признала вину, но подчеркнула, что не имела злого умысла, поскольку собиралась второпях. Суд счел это смягчающим обстоятельством. Спортсменка в ходе слушаний также предоставила справку, которая давала ей право на медицинское использование каннабиса.
Президент США Джо Байден сообщил, что считает этот приговор «неприемлемым», и сказал, что американские власти сделают все возможное, чтобы вернуть ее и бывшего морского пехотинца Пола Уилана в США. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал о готовности Вашингтона обменять Грайнер и Уилана на предпринимателя Виктора Бута. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «публичный обмен позициями не приведет к результату».
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