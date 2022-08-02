Песков: переговоры об обмене заключенными должны вестись «без мегафонной дипломатии»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ход переговоров с США об обмене заключенными. Он заявил, что этот процесс не должен вестись публично.
Так представитель президента РФ ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление Вашингтона о несерьезности позиции Москвы. «Мы по-прежнему считаем, что любые информационные обмены по теме должны быть дискретными. Здесь мегафонная дипломатия, публичный обмен позициями не приведут к результату», — отметил Песков (цитата по ТАСС).
Накануне официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала предложения российской стороны по обмену гражданами, находящимися под стражей, «несерьезными». Она пояснила, что США хотят вести с Россией «добросовестные переговоры». Однако ответ России, по ее словам, «был недобросовестным».
Ранее стало известно, что Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бритни Грайнер и Пола Уилана. Бут был приговорен американским судом к 25 годам лишения свободы. Его признали виновным по нескольким пунктам, в том числе осудили за сговор с целью продажи оружия.
Американская баскетболистка Грайнер была задержана в феврале 2022 г. по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт «Шереметьево». А Уилана арестовали в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже. Сейчас он отбывает 16-летний срок.
28 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти США и России не достигли договоренностей по обмену. А спустя два дня телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден за убийство в Германии.
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