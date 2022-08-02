Песков: переговоры об обмене заключенными должны вестись «без мегафонной дипломатии»

28 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти США и России не достигли договоренностей по обмену. А спустя два дня телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден за убийство в Германии.