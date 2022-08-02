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Песков: переговоры об обмене заключенными должны вестись «без мегафонной дипломатии»

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ход переговоров с США об обмене заключенными. Он заявил, что этот процесс не должен вестись публично. 

Так представитель президента РФ ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление Вашингтона о несерьезности позиции Москвы. «Мы по-прежнему считаем, что любые информационные обмены по теме должны быть дискретными. Здесь мегафонная дипломатия, публичный обмен позициями не приведут к результату», — отметил Песков (цитата по ТАСС).

Накануне официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала предложения российской стороны по обмену гражданами, находящимися под стражей, «несерьезными». Она пояснила, что США хотят вести с Россией «добросовестные переговоры». Однако ответ России, по ее словам, «был недобросовестным».

Ранее стало известно, что Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бритни Грайнер и Пола Уилана. Бут был приговорен американским судом к 25 годам лишения свободы. Его признали виновным по нескольким пунктам, в том числе осудили за сговор с целью продажи оружия. 

Американская баскетболистка Грайнер была задержана в феврале 2022 г. по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт «Шереметьево». А Уилана арестовали в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже. Сейчас он отбывает 16-летний срок.

28 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти США и России не достигли договоренностей по обмену. А спустя два дня телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден за убийство в Германии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных