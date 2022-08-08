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В ВГА сообщили об обстреле техники для ремонта Антоновского моста через Днепр

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Строительная техника для ремонта Антоновского моста в Херсоне сгорела после очередного обстрела от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из-за чего его открытие пришлось отложить, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы временной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

«Удар был нанесен по Антоновскому мосту. Сгорела техника строителей, которые ремонтируют мост, никаких критических повреждений нет. Но открытие моста немного откладывается», — говорит Стремоусов.

Антоновский мост имеет протяженность порядка 1,4 км с шириной в 25 м. Он соединяет Херсон с левобережьем Днепра. Солдаты ВСУ множество раз обстреливали мост. Так, 21 июля Антоновский мост подвергся массированному удару от американских ракетных систем залпового огня HIMARS. По мосту было выпущено 12 ракет, из которых как минимум восемь попали в цель. Мосту был нанесен серьезный ущерб, однако движение по нему перекрыто не было.

27 июля властями Херсона все же было принято решение перекрыть проезд через мост из-за очередного обстрела. Стремоусов говорил, что начнется ремонт моста, а также уточнял, что военные военные создали переправы и понтонные мосты через Днепр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных