В ВГА сообщили об обстреле техники для ремонта Антоновского моста через Днепр

Антоновский мост имеет протяженность порядка 1,4 км с шириной в 25 м. Он соединяет Херсон с левобережьем Днепра. Солдаты ВСУ множество раз обстреливали мост. Так, 21 июля Антоновский мост подвергся массированному удару от американских ракетных систем залпового огня HIMARS. По мосту было выпущено 12 ракет, из которых как минимум восемь попали в цель. Мосту был нанесен серьезный ущерб, однако движение по нему перекрыто не было.