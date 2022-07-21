В Херсонской области сообщили об обстреле моста американскими HIMARS
Украинские военные вновь обстреляли Антоновский мост в Херсонской области с помощью американских ракетных систем залпового огня HIMARS. Об этом замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал агентству «РИА Новости».
Отмечается, что ВСУ выпустили 12 ракет по мосту. «Обстрел был в 04:00 утра, пакет из 12 ракет, два залпа по шесть», — заявил Стремоусов. Он добавил, что в ВГА насчитали около 8 попаданий по мосту. При этом часть из них «перехватила ПВО».
По словам Стремоусова, мосту нанесен серьезный ущерб. Несмотря на разрушения, движение по мосту пока не приостановлено. Замглавы администрации региона отметил, что «для большегрузного транспорта он, вероятно, будет перекрываться». Информации о возможных пострадавших у властей пока что нет.
Позже Стремоусов уточнил, что по позициям ВСУ, с которых ночью обстреляли Херсонскую область, нанесли ответный удар.
В последнее время обстрелы Херсонской области с украинской стороны участились. В частности, пострадала Новая Каховка, где после удара ВСУ в районе Каховской ГЭС был поврежден магистральный газопровод. Также разрушены жилые дома и повреждена больница. Ранее глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев сообщил о более 70 пострадавших в результате обстрелов. Он добавил, что не менее 7 человек погибли. По словам Леонтьева, сотни людей остаются под завалами или заблокированы в домах, которые пострадали от взрывов.
24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Украина ввела военное положение и объявила мобилизацию.
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