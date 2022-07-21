В Херсонской области сообщили об обстреле моста американскими HIMARS

В последнее время обстрелы Херсонской области с украинской стороны участились. В частности, пострадала Новая Каховка, где после удара ВСУ в районе Каховской ГЭС был поврежден магистральный газопровод. Также разрушены жилые дома и повреждена больница. Ранее глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев сообщил о более 70 пострадавших в результате обстрелов. Он добавил, что не менее 7 человек погибли. По словам Леонтьева, сотни людей остаются под завалами или заблокированы в домах, которые пострадали от взрывов.