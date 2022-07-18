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Удар ВСУ повредил магистральный газопровод в районе Каховской ГЭС

Ведомости

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Каховской ГЭС, по предварительным данным, был поврежден магистральный газопровод, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области.

«Подтверждается попадание в районе ГЭС. По предварительным данным, поврежден магистральный газопровод», – сказал представитель ВГА. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

8 июля ВСУ предприняли попытку нанести ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке, но системы ПВО смогли отразить атаку. В результате обстрела были повреждены здания, расположенные вблизи электростанции.

Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке вечером 11 июля. В результате были повреждены строения, а также начались взрывы на складах с минеральными удобрениями. Позднее глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что в результате обстрела пострадали более 70 человек. Также он уточнял, что многие остаются под завалами или заблокированы в домах, которые пострадали от взрывов. По мнению Леонтьева, количество погибших и раненых может увеличиться.

Ранее по теме: Минобороны сообщило об уничтожении 350 военнослужащих ВСУ в Николаеве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных