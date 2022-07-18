Удар ВСУ повредил магистральный газопровод в районе Каховской ГЭС
После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Каховской ГЭС, по предварительным данным, был поврежден магистральный газопровод, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области.
«Подтверждается попадание в районе ГЭС. По предварительным данным, поврежден магистральный газопровод», – сказал представитель ВГА. Информации о погибших и пострадавших пока нет.
8 июля ВСУ предприняли попытку нанести ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке, но системы ПВО смогли отразить атаку. В результате обстрела были повреждены здания, расположенные вблизи электростанции.
Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке вечером 11 июля. В результате были повреждены строения, а также начались взрывы на складах с минеральными удобрениями. Позднее глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что в результате обстрела пострадали более 70 человек. Также он уточнял, что многие остаются под завалами или заблокированы в домах, которые пострадали от взрывов. По мнению Леонтьева, количество погибших и раненых может увеличиться.