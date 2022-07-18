Удар ВСУ повредил магистральный газопровод в районе Каховской ГЭС

Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке вечером 11 июля. В результате были повреждены строения, а также начались взрывы на складах с минеральными удобрениями. Позднее глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что в результате обстрела пострадали более 70 человек. Также он уточнял, что многие остаются под завалами или заблокированы в домах, которые пострадали от взрывов. По мнению Леонтьева, количество погибших и раненых может увеличиться.