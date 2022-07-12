В Херсонской области сообщили о погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке

Глава ВГА рассказал, что сотни людей остаются под завалами или заблокированы в домах, которые пострадали от взрывов. По мнению Леонтьева, количество погибших и раненых может увеличиться. «Сила взрыва была такая, что на многие километры стекла вылетели в рамах, люди заблокированы в квартирах», — добавил он.