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В Херсонской области сообщили о погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке

Ведомости

Более 70 человек пострадали в результате обстрела ВСУ Новой Каховки, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев. Не менее семи человек погибли в результате обстрела.

По словам Леонтьева, из-под завалов извлекли шестерых детей. «Семь человек пропало без вести, нельзя сказать, что с ними, но число жертв, скорее всего, увеличится», — отметил он (цитата по ТАСС).

Глава ВГА рассказал, что сотни людей остаются под завалами или заблокированы в домах, которые пострадали от взрывов. По мнению Леонтьева, количество погибших и раненых может увеличиться. «Сила взрыва была такая, что на многие километры стекла вылетели в рамах, люди заблокированы в квартирах», — добавил он.

Ранее ВГА сообщила, что украинские военные нанесли удар по Новой Каховке вечером 11 июля. В результате были повреждены строения, а также начались взрывы на складах с минеральными удобрениями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных