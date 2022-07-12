В Херсонской области сообщили о погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке
Более 70 человек пострадали в результате обстрела ВСУ Новой Каховки, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев. Не менее семи человек погибли в результате обстрела.
По словам Леонтьева, из-под завалов извлекли шестерых детей. «Семь человек пропало без вести, нельзя сказать, что с ними, но число жертв, скорее всего, увеличится», — отметил он (цитата по ТАСС).
Глава ВГА рассказал, что сотни людей остаются под завалами или заблокированы в домах, которые пострадали от взрывов. По мнению Леонтьева, количество погибших и раненых может увеличиться. «Сила взрыва была такая, что на многие километры стекла вылетели в рамах, люди заблокированы в квартирах», — добавил он.
Ранее ВГА сообщила, что украинские военные нанесли удар по Новой Каховке вечером 11 июля. В результате были повреждены строения, а также начались взрывы на складах с минеральными удобрениями.
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