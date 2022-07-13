Минобороны сообщило об уничтожении 350 военнослужащих ВСУ в Николаеве
Российские военные уничтожили в Николаеве около 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка», сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Противник несет значительные потери на всех направлениях. Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаев уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы "Каховка"», — сообщил представитель Минобороны.
Накануне представитель оборонного ведомства рассказал, что число иностранных наемников на Украине за последние три недели снизилось с 3221 до 2741 человека. За этот период 151 наемник приехал на Украину, 240 покинули страну, а 391 человек был убит. Больше всего было уничтожено наемников из Польши — 166; также были убиты наемники из Грузии — 50, Великобритании — 23, Румынии — 21, Канады — 15.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.
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