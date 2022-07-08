Российские ПВО отразили удар ВСУ по ГЭС в Новой Каховке

Российская армия и взяла Херсон и большую часть области под контроль еще 2 марта в ходе специальной военной операции на Украине. Сразу после этого в городе началось вещание российских телеканалов и радиостанций, а также начали восстанавливаться торговые связи, транспортное сообщение и социальная инфраструктура.