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Российские ПВО отразили удар ВСУ по ГЭС в Новой Каховке

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Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести ракетный удар по гидроэлектростанции в Новой Каховке, однако системы ПВО смогли отразить атаку и предотвратили выход станции из строя, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военно-гражданскую администрацию (ВГА) Херсонской области. 

Власти региона отмечают, что угрозы для Северо-Крымского канала сейчас нет. «Сегодня украинские вооруженные формирования совершили попытку обстрела Каховской гидроэлектростанции. Последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофическими для жителей Херсонской области», — отметил глава ВГА региона Владимира Сальдо.

В результате обстрела были повреждены здания, расположенные вблизи электростанции. Завалы в данный момент разбирают, информация о пострадавших уточняется.

Российская армия и взяла Херсон и большую часть области под контроль еще 2 марта в ходе специальной военной операции на Украине. Сразу после этого в городе началось вещание российских телеканалов и радиостанций, а также начали восстанавливаться торговые связи, транспортное сообщение и социальная инфраструктура. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных