Российские ПВО отразили удар ВСУ по ГЭС в Новой Каховке
Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести ракетный удар по гидроэлектростанции в Новой Каховке, однако системы ПВО смогли отразить атаку и предотвратили выход станции из строя, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военно-гражданскую администрацию (ВГА) Херсонской области.
Власти региона отмечают, что угрозы для Северо-Крымского канала сейчас нет. «Сегодня украинские вооруженные формирования совершили попытку обстрела Каховской гидроэлектростанции. Последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофическими для жителей Херсонской области», — отметил глава ВГА региона Владимира Сальдо.
В результате обстрела были повреждены здания, расположенные вблизи электростанции. Завалы в данный момент разбирают, информация о пострадавших уточняется.
Российская армия и взяла Херсон и большую часть области под контроль еще 2 марта в ходе специальной военной операции на Украине. Сразу после этого в городе началось вещание российских телеканалов и радиостанций, а также начали восстанавливаться торговые связи, транспортное сообщение и социальная инфраструктура.
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