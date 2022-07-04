В Херсонской области сформировали новое правительство

Херсонская и Запорожская области не повторят судьбу Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), считает доцент Финансового университета Александр Немцев: «Когда были созданы республики, российская власть не назначала [туда] чиновников из своего пула, в том числе из регионов на административные должности». На других территориях их назначают уже на первом этапе работы ВГА, отметил эксперт.