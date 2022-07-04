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В Херсонской области сформировали новое правительство

В него вошли местные политики и чиновники из России
Анастасия Майер
Вид на реку Днепр и Херсон / РИА Новости

В Херсонской области сформировано новое правительство, в которое вошли местные граждане и управленцы из России. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) региона со ссылкой на руководителя ВГА Владимира Сальдо.

Главой кабинета министров стал заместитель главы правительства Калининградской области Сергей Елисеев.  Елисеев в 1993-2005 гг. проходил службу в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ). С ноября 2016 г. работал в структурах правительства Калининградской области, в том числе в должности заместителя руководителя аппарата правительства региона.

Елисеев – опытный человек, который «полностью готов к работе в сложных условиях», говорит собеседник в руководстве Калининградской области. Он курировал аппарат правительства региона и вопросы внутренней политики, отметил источник «Ведомостей»: «Калининградская область и команда региона будут поддерживать [Елисеева], помогать всеми своими возможностями».

На должность зампредседателя правительства Херсонской области по внутренней политике назначен еще один бывший российский чиновник Владимир Беспалов. В Калининградской области он ранее занимал должность первого замминистра по внутренней политике.

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Министерство образования и науки региона возглавил Михаил Родиков, занимавший пост заместителя главы администрации городского округа Кашира в Московской области. Родиков в 2015-2018 гг. адаптировал образовательную систему Севастополя под российские стандарты, сообщила пресс-служба ВГА Херсонской области.

Как отмечено в сообщении ВГА, формирование правительства региона имеет «ключевое значение для понимания будущего» этой территории: «То, что в состав этого правительства входят не только херсонцы, но и российские управленцы, предельно ясно говорит о направлении будущего Херсонской области. Это направление – в Россию». 

Минобороны России сообщило о взятии под контроль Херсона 2 марта. На территории области российская военная комендатура и ВГА во главе с бывшим мэром города Сальдо с конца апреля.

В заявлении ВГА о формировании правительства процитированы слова секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, который посещал регион в мае и сказал, что Россия пришла в Херсон «навсегда». «Украина для Херсонской области остается навсегда в прошлом. Россия здесь – навсегда», – сказано в этом сообщении ВГА.

Херсонская и Запорожская области не повторят судьбу Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), считает доцент Финансового университета Александр Немцев: «Когда были созданы республики, российская власть не назначала [туда] чиновников из своего пула, в том числе из регионов на административные должности». На других территориях их назначают уже на первом этапе работы ВГА, отметил эксперт. 

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Это объяснимо тем, что чиновники в ближайшее время должны подготовить общественное мнение для проведения «чего-то серьезного», полагает Немцев: они могут улучшить отношение к российским властям и популярность идеи вхождения территорий в состав России. «Власть [назначениями чиновников из РФ] показывает, что Москва доверяет местным элитам, но разбавляет их своими кадрами», – заключил эксперт. 

Перед объявлением состава нового правительства Херсонской области эту территорию посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, курирующий ДНР и ЛНР. Это его второй официальный визит в регион.

В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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