В регионах начали активный поиск кадров для работы в ДНР и ЛНР

Как сообщил «Ведомостям» сам Антонов, он много времени проводит в Донбассе с 2014 г., когда республики объявили о независимости от Украины. «Когда началась спецоперация, я поехал и занимался там гуманитарными вопросами, в итоге [глава ДНР Денис] Пушилин посчитал, что я могу быть более полезен в таком качестве: это возможность более оперативно решать вопросы, быть на связи с чиновниками», – сказал он. Он подчеркнул, что статус не означает, что он будет постоянно находиться в ДНР, а работу в качестве депутата в Новосибирске он продолжит.