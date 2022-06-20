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Политика

В регионах начали активный поиск кадров для работы в ДНР и ЛНР

Республики таким образом готовят к работе в российском правовом поле
Екатерина Гробман
В ЛНР сейчас вакантны должности министров энергетики и транспорта / Александр Река / ТАСС

Через администрации губернаторов идет поиск чиновников, депутатов и активистов, желающих уехать на работу в ДНР и ЛНР, об этом «Ведомостям» рассказали источники, близкие к правительствам двух сибирских регионов и одного региона Центрального федерального округа. Это подтверждает собеседник, близкий к администрации президента.

«Сейчас нужно создать там рабочие органы власти, поэтому хантят людей активно. Многим обещают, что это на время, можно будет вернуться за повышением, такая неофициальная командировка», – говорит один из собеседников. В ЛНР, например, сейчас вакантны должности министров энергетики и транспорта.

Необходимость быстрого набора российских кадров для ДНР и ЛНР другой источник объясняет «подготовкой к возможному объединению» с Россией, которое «до конца года ожидается точно» (о такой возможности говорили и представители властей РФ). «Кадры там, может, есть и свои, но им не хватает системности, ориентации на работу в российском правовом поле», – говорит один из уехавших в ДНР чиновников.

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20 июня стало известно, что 28-летний руководитель новосибирского штаба «Молодой гвардии «Единой России» Василий Носков назначен замминистра культуры ЛНР. Еще один кадр из Новосибирска – депутат горсовета Ростислав Антонов назначен советником главы ДНР по гуманитарным вопросам.

Как сообщил «Ведомостям» сам Антонов, он много времени проводит в Донбассе с 2014 г., когда республики объявили о независимости от Украины. «Когда началась спецоперация, я поехал и занимался там гуманитарными вопросами, в итоге [глава ДНР Денис] Пушилин посчитал, что я могу быть более полезен в таком качестве: это возможность более оперативно решать вопросы, быть на связи с чиновниками», – сказал он. Он подчеркнул, что статус не означает, что он будет постоянно находиться в ДНР, а работу в качестве депутата в Новосибирске он продолжит.

9 июня на должность главы правительства ДНР был назначен директор департамента Минпромторга России Виталий Хоценко. В настоящее время, как следует из информации на сайте правительства республики, формирование нового кабмина еще продолжается. Как сообщает источник «Ведомостей» в Минпромторге, своих коллег из министерства Хоценко в ДНР не забрал.

Также в ДНР уехали два бывших российских вице-губернатора. Работавший вице-губернатором по внутренней политике в Ульяновской области Александр Костомаров стал первым заместителем руководителя администрации главы ДНР, бывший курганский вице-губернатор Владислав Кузнецов – зампредом правительства ЛНР. Кроме того, зампредом правительства ДНР стал бывший помощник министра строительства и ЖКХ Евгений Солнцев.

Хоценко и Кузнецов – выпускники программы Высшей школы госуправления РАНХиГС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 июня допускал назначение российских чиновников и на других территориях.

Действия российских властей политолог Илья Гращенков объясняет тем, что «на местах можно столкнуться с саботажем со стороны местных чиновников».

При этом в командировки едут не только представители власти. Региональные СМИ писали о наборе учителей и строителей в Донбасс.

20 июня премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила, согласно которым государственные и иные организации должны будут выплачивать сотрудникам зарплату в двойном размере во время таких командировок при участии «в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения или восстановлению объектов инфраструктуры» на территории ДНР и ЛНР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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