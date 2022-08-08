МИД ответил на идею Латвии признать Россию государством, «поддерживающим терроризм»
Вопрос о признании России «террористическим государством» является очередной враждебной акцией законодателей Латвии, заявили «Ведомостям» в Министерстве иностранных дел России.
В МИДе уточнили, эта акция «вполне укладывается» в антироссийскую риторику латвийских властей. «Ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону, которая прежде всего должна подумать, к каким губительным последствиям для самой Латвии и ее жителей подобные провокационные заявления могут привести», – отметили в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что «патологическая русофобия» властей республики стала причиной экономических и социальных проблем в стране, ухудшила уровень жизни населения и «дальше будет только хуже». А также напомнили, что об этом говорили многие политики и эксперты, в том числе депутат Европарламента, бывший мэр Риги Нил Ушаков.
2 августа комиссия парламента Латвии по иностранным делам одобрила инициативу о признании России государством, поддерживающим терроризм. В МИДе отметили, что рассмотрение этого вопроса на заседании латвийского парламента запланировано на 11 августа.
10 мая из-за проведения Россией спецоперации на Украине аналогичное решение вынес сейм Литвы.