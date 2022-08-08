МИД ответил на идею Латвии признать Россию государством, «поддерживающим терроризм»

В МИДе уточнили, эта акция «вполне укладывается» в антироссийскую риторику латвийских властей. «Ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону, которая прежде всего должна подумать, к каким губительным последствиям для самой Латвии и ее жителей подобные провокационные заявления могут привести», – отметили в министерстве.