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Политика

МИД ответил на идею Латвии признать Россию государством, «поддерживающим терроризм»

Ведомости

Вопрос о признании России «террористическим государством» является очередной враждебной акцией законодателей Латвии, заявили «Ведомостям» в Министерстве иностранных дел России.

В МИДе уточнили, эта акция «вполне укладывается» в антироссийскую риторику латвийских властей. «Ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону, которая прежде всего должна подумать, к каким губительным последствиям для самой Латвии и ее жителей подобные провокационные заявления могут привести», – отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что «патологическая русофобия» властей республики стала причиной экономических и социальных проблем в стране, ухудшила уровень жизни населения и «дальше будет только хуже». А также напомнили, что об этом говорили многие политики и эксперты, в том числе депутат Европарламента, бывший мэр Риги Нил Ушаков.

Признание Латвией РФ «террористическим государством» не скажется на россиянах

Этот политический ход не заставит страны ЕС прийти к аналогичному решению, считают эксперты

2 августа комиссия парламента Латвии по иностранным делам одобрила инициативу о признании России государством, поддерживающим терроризм. В МИДе отметили, что рассмотрение этого вопроса на заседании латвийского парламента запланировано на 11 августа.

10 мая из-за проведения Россией спецоперации на Украине аналогичное решение вынес сейм Литвы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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