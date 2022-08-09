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Медведев сравнил слова Зеленского об изоляции россиян с идеями Гитлера

Ведомости

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сравнил заявление президента Украины Владимира Зеленского о запрете на въезд россиянам в Европу с идеями, которые «пытался реализовать Гитлер». Политик написал об этом в своем Telegram-канале.   

«Главный украинский клоун предложил "призвать к ответственности всё население России". Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть ещё вопросы о природе украинской власти?» — написал Медведев.

Ранее Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post заявил, что следует закрыть въезд для всех россиян на один год, чтобы противодействовать спецоперации. «Россияне должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию», — заявил Зеленский. Он отметил, что закрытие границ станет «самой важной санкцией». 

Зеленский также заявил о необходимости запретит въезжать в Европу тем россиянам, которые давно уехали из страны и выступили против действий властей. Зеленский отметил, что ответственность в данном вопросе общая, так как россияне сами выбрали свое правительство и «они не борются с ним».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных