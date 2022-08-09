Медведев сравнил слова Зеленского об изоляции россиян с идеями Гитлера
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сравнил заявление президента Украины Владимира Зеленского о запрете на въезд россиянам в Европу с идеями, которые «пытался реализовать Гитлер». Политик написал об этом в своем Telegram-канале.
«Главный украинский клоун предложил "призвать к ответственности всё население России". Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть ещё вопросы о природе украинской власти?» — написал Медведев.
Ранее Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post заявил, что следует закрыть въезд для всех россиян на один год, чтобы противодействовать спецоперации. «Россияне должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию», — заявил Зеленский. Он отметил, что закрытие границ станет «самой важной санкцией».
Зеленский также заявил о необходимости запретит въезжать в Европу тем россиянам, которые давно уехали из страны и выступили против действий властей. Зеленский отметил, что ответственность в данном вопросе общая, так как россияне сами выбрали свое правительство и «они не борются с ним».
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