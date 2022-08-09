Медведев сравнил слова Зеленского об изоляции россиян с идеями Гитлера

Зеленский также заявил о необходимости запретит въезжать в Европу тем россиянам, которые давно уехали из страны и выступили против действий властей. Зеленский отметил, что ответственность в данном вопросе общая, так как россияне сами выбрали свое правительство и «они не борются с ним».