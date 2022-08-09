Премьер Польши не нашел времени встретиться с Джонсоном
Запланированный на 8 августа визит бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона в Польшу не состоялся из-за того, что у премьер-министра Матеуша Моравецкого «нет времени» на встречу с ним, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Уточняется, что поездка в Польшу должна была стать частью прощальных встреч подавшего в отставку Джонсона с мировыми лидерами.
Великобритания и Польша обсуждали несколько возможных дат для встречи политиков и предварительно договорились провести ее в понедельник, 8 августа, в Варшаве. Собеседники издания также отметили, что Моравецкий на вряд ли сможет найти время для этой встречи и в сентябре, когда Джонсон окончательно покинет свой пост.
Агентство также сообщило, что офис Джонсона также обратился в Белый дом с тем, чтобы организовать последний телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, однако время для него пока не согласовано. Также Джонсон надеется провести телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном на этой неделе.
7 июля Джонсон покинул пост премьера Великобритании и должность лидера Консервативной партии из-за скандалов и «протестных» увольнений 11 министров и нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников. Джонсон лично подал прошение об отставке. Имя нового премьера станет известно лишь 5 сентября. В финал выборов прошли экс-глава Минфина Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс.
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