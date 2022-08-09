Премьер Польши не нашел времени встретиться с Джонсоном

Агентство также сообщило, что офис Джонсона также обратился в Белый дом с тем, чтобы организовать последний телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, однако время для него пока не согласовано. Также Джонсон надеется провести телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном на этой неделе.