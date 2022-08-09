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Политика

Премьер Польши не нашел времени встретиться с Джонсоном

Ведомости

Запланированный на 8 августа визит бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона в Польшу не состоялся из-за того, что у премьер-министра Матеуша Моравецкого «нет времени» на встречу с ним, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Уточняется, что поездка в Польшу должна была стать частью прощальных встреч подавшего в отставку Джонсона с мировыми лидерами. 

Великобритания и Польша обсуждали несколько возможных дат для встречи политиков и предварительно договорились провести ее в понедельник, 8 августа, в Варшаве. Собеседники издания также отметили, что Моравецкий на вряд ли сможет найти время для этой встречи и в сентябре, когда Джонсон окончательно покинет свой пост. 

Агентство также сообщило, что офис Джонсона также обратился в Белый дом с тем, чтобы организовать последний телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, однако время для него пока не согласовано. Также Джонсон надеется провести телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном на этой неделе. 

7 июля Джонсон покинул пост премьера Великобритании и должность лидера Консервативной партии из-за скандалов и «протестных» увольнений 11 министров и нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников. Джонсон лично подал прошение об отставке. Имя нового премьера станет известно лишь 5 сентября. В финал выборов прошли экс-глава Минфина Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных