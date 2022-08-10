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Швейцария согласилась представлять интересы Украины в России

Ведомости

Швейцария и Украина достигли договоренности в вопросе представительства – интересы Киева в России будет представлять Берн, если Москва согласится на такой шаг, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на швейцарское министерство иностранных дел.

«Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России. Соответствующие переговоры завершены. Для вступления в силу данной договоренности Россия должна выразить свое согласие», – пояснили в МИДе.

В министерстве добавили, что с начала спецоперации на Украине Швейцария была готова предоставить сторонам свои услуги, включая переговорную площадку и субстантивную и экспертную поддержку в ходе переговоров.

Посол Украины в Москве Владимир Ельченко был отозван 17 марта 2014 г., после проведения в Крыму референдума. 28 июля 2016 г. президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от обязанностей посла России на Украине Михаила Зурабова.

24 февраля, с началом спецоперации, Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных