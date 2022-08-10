Швейцария согласилась представлять интересы Украины в России
Швейцария и Украина достигли договоренности в вопросе представительства – интересы Киева в России будет представлять Берн, если Москва согласится на такой шаг, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на швейцарское министерство иностранных дел.
«Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России. Соответствующие переговоры завершены. Для вступления в силу данной договоренности Россия должна выразить свое согласие», – пояснили в МИДе.
В министерстве добавили, что с начала спецоперации на Украине Швейцария была готова предоставить сторонам свои услуги, включая переговорную площадку и субстантивную и экспертную поддержку в ходе переговоров.
Посол Украины в Москве Владимир Ельченко был отозван 17 марта 2014 г., после проведения в Крыму референдума. 28 июля 2016 г. президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от обязанностей посла России на Украине Михаила Зурабова.
24 февраля, с началом спецоперации, Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.