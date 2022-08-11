Глава ДНР: дату референдума определят после освобождения республики
Дата референдума о вхождении в состав России Донецкой народной республики (ДНР) будет объявлена после полного освобождения территории региона. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что сейчас основные усилия направлены на освобождение территории ДНР. «Как только она будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума», — сказал Пушилин (цитата по «РИА Новости»). Глава республики подчеркнул, что у ДНР уже есть опыт проведения референдума.
В мае 2014 года состоялись референдумы о самоопределении ДНР и ЛНР. Тогда за независимость республик проголосовали 89,07% и 96,2% жителей регионов соответственно.
В феврале 2022 года Россия признала ДНР и ЛНР в границах областей. А спустя два дня началась спецоперация на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
Ранее Пушилин рассказал, что Вооруженным силам России совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР удалось освободить примерно половину всей территории ДНР. «266 населенных пунктов [освобождены] на сегодняшний день. В процентном соотношении это в районе половины. Но если брать по количеству проживающих на этих территориях, то уже за половину мы перевалили очень серьезно», — уточнил глава республики.
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