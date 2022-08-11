Глава ДНР: дату референдума определят после освобождения республики

Он отметил, что сейчас основные усилия направлены на освобождение территории ДНР. «Как только она будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума», — сказал Пушилин (цитата по «РИА Новости»). Глава республики подчеркнул, что у ДНР уже есть опыт проведения референдума.