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Глава ДНР: дату референдума определят после освобождения республики

Ведомости

Дата референдума о вхождении в состав России Донецкой народной республики (ДНР) будет объявлена после полного освобождения территории региона. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что сейчас основные усилия направлены на освобождение территории ДНР. «Как только она будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума», — сказал Пушилин (цитата по «РИА Новости»). Глава республики подчеркнул, что у ДНР уже есть опыт проведения референдума.

В мае 2014 года состоялись референдумы о самоопределении ДНР и ЛНР. Тогда за независимость республик проголосовали 89,07% и 96,2% жителей регионов соответственно.

В феврале 2022 года Россия признала ДНР и ЛНР в границах областей. А спустя два дня началась спецоперация на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее Пушилин рассказал, что Вооруженным силам России совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР удалось освободить примерно половину всей территории ДНР. «266 населенных пунктов [освобождены] на сегодняшний день. В процентном соотношении это в районе половины. Но если брать по количеству проживающих на этих территориях, то уже за половину мы перевалили очень серьезно», — уточнил глава республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных