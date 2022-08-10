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Глава ДНР заявил об освобождении около половины территории республики

Ведомости

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы России совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР освободили примерно половину всей территории Донецкой республики, пишет ТАСС.

«266 населенных пунктов [освобождены] на сегодняшний день. В процентном соотношении это в районе половины. Но если брать по количеству проживающих на этих территориях, то уже за половину мы перевалили очень серьезно», — сказал глава ДНР.

Накануне мэр Горловки Иван Приходько заявил, что военные ВС РФ и подразделения Донецкой и Луганской республик столкнулись с вооруженными силами Украины в районе поселка Зайцева около Горловки. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ВС РФ и бойцы ЛНР завершили зачистку завода Knauf в городе Соледар от украинских сил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных