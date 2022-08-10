Глава ДНР заявил об освобождении около половины территории республики
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы России совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР освободили примерно половину всей территории Донецкой республики, пишет ТАСС.
«266 населенных пунктов [освобождены] на сегодняшний день. В процентном соотношении это в районе половины. Но если брать по количеству проживающих на этих территориях, то уже за половину мы перевалили очень серьезно», — сказал глава ДНР.
Накануне мэр Горловки Иван Приходько заявил, что военные ВС РФ и подразделения Донецкой и Луганской республик столкнулись с вооруженными силами Украины в районе поселка Зайцева около Горловки. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ВС РФ и бойцы ЛНР завершили зачистку завода Knauf в городе Соледар от украинских сил.
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