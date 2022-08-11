МИД России: Швейцария не может представлять интересы Украины в России из-за утраты нейтралитета

«Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов. Как известно, Берн присоединился к незаконным западным санкциям против России, он поддерживает антинародный нацистский режим в Киеве, участвует в агрессивной русофобской кампании, развернутой Западом и Украиной, как при таком поведении можно предлагать посредничество, представительство или иные добрые услуги, совершенно непонятно», – сказал Нечаев.