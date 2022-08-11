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МИД России: Швейцария не может представлять интересы Украины в России из-за утраты нейтралитета

Ведомости

Швейцария не может представлять интересы Украины в России, поскольку утратила нейтральный статус, присоединившись к антироссийским санкциям, заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов. Как известно, Берн присоединился к незаконным западным санкциям против России, он поддерживает антинародный нацистский режим в Киеве, участвует в агрессивной русофобской кампании, развернутой Западом и Украиной, как при таком поведении можно предлагать посредничество, представительство или иные добрые услуги, совершенно непонятно», – сказал Нечаев.

10 августа МИД Швейцарии сообщил, что страна достигла договоренностей с Украиной в вопросе представительства – интересы Киева в России может представлять Берн, если Москва согласится на такой шаг. Об этом сообщало «РИА Новости».

По словам дипломата, швейцарская сторона интересовалась мнением России по этому поводу, причем «достаточно давно». Он отметил, что невзирая на мнение российской стороны, Берн продолжил переговоры с Киевом. «Это подтверждает, что интересы России его на самом деле не волнуют», – подчеркнул Нечаев. Таким образом, ни о каком представительстве и посредничестве Швейцарии «не может быть речи».

Посол Украины в Москве Владимир Ельченко был отозван 17 марта 2014 г., после проведения в Крыму референдума. 28 июля 2016 г. президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от обязанностей посла России на Украине Михаила Зурабова.

24 февраля, с началом спецоперации, Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных