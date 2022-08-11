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Курский губернатор сообщил о 25 «прилетах» в результате обстрела ВСУ

Ведомости

В пограничных с Украиной поселках Глушковского района Курской области зафиксировано 25 «прилетов» в результате обстрела украинскими силами, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Приграничные поселки Глушковского района — Теткино и Попово-Лежачи пережили сегодня более 25 прилетов во время очередного обстрела ВСУ. К счастью, пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале.

В поселке Попово-Лежачи, по которому пришелся наибольший удар, оказались повреждены гражданские объекты, несколько автомобилей, сельскохозяйственная техника, а также две линии электроснабжения. Местные жители успели укрыться благодаря работе системы экстренного оповещения.

Приграничные поселки находятся рядом с Сумской областью Украины, они неоднократно подвергались обстрелам после начала специальной военной операции на Украине. В связи с этим в Курской области 11 апреля ввели «желтый» уровень террористической опасности, который также неоднократно продлевался. 8 августа Старовойт принял решение в очередной раз продлить «желтый» уровень опасности еще на 15 суток — до 23 августа.

Также 8 августа повышенный уровень террористической опасности до 22 августа продлил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 9 августа аналогичным образом поступили и власти Крыма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных