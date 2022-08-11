Курский губернатор сообщил о 25 «прилетах» в результате обстрела ВСУ

Приграничные поселки находятся рядом с Сумской областью Украины, они неоднократно подвергались обстрелам после начала специальной военной операции на Украине. В связи с этим в Курской области 11 апреля ввели «желтый» уровень террористической опасности, который также неоднократно продлевался. 8 августа Старовойт принял решение в очередной раз продлить «желтый» уровень опасности еще на 15 суток — до 23 августа.