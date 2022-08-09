В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности до 24 августа

Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала спецоперации. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который затем несколько раз продлевали. Накануне высокий уровень террористической опасности был продлен в Курской и Белгородской областях из-за рисков работы диверсионно-разведывательных групп и обстрелов со стороны Украины.