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В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности до 24 августа

Ведомости

В Крыму «желтый» (высокий) уровень террористической опасности продлили еще на две недели — до 24 августа, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

«Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 9 августа 2022 г. до 20:00 24 августа 2022 г. высокий («желтый») будет действовать уровень террористической опасности», – написал он.

Высокий уровень опасности продолжит действовать, в частности, на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, Джанкойского и Красноперекопского районов. Он также действует на объектах транспорта, ЖКХ и ТЭКа, промышленности, водного хозяйства и в медучреждениях.

«Данная мера является исключительно профилактической, так как ситуация в регионе находится под полным контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления», – добавил Аксенов.

Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала спецоперации. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который затем несколько раз продлевали. Накануне высокий уровень террористической опасности был продлен в Курской и Белгородской областях из-за рисков работы диверсионно-разведывательных групп и обстрелов со стороны Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных