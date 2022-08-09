В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности до 24 августа
В Крыму «желтый» (высокий) уровень террористической опасности продлили еще на две недели — до 24 августа, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
«Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 9 августа 2022 г. до 20:00 24 августа 2022 г. высокий («желтый») будет действовать уровень террористической опасности», – написал он.
Высокий уровень опасности продолжит действовать, в частности, на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, Джанкойского и Красноперекопского районов. Он также действует на объектах транспорта, ЖКХ и ТЭКа, промышленности, водного хозяйства и в медучреждениях.
«Данная мера является исключительно профилактической, так как ситуация в регионе находится под полным контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления», – добавил Аксенов.
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала спецоперации. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который затем несколько раз продлевали. Накануне высокий уровень террористической опасности был продлен в Курской и Белгородской областях из-за рисков работы диверсионно-разведывательных групп и обстрелов со стороны Украины.
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