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Швейцария приняла к сведению позицию России в вопросе представления интересов Киева

Ведомости

Швейцария приняла к сведению позицию российского внешнеполитического ведомства о том, что Берн не может представлять интересы Украины в России, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя швейцарского МИДа Пьера Алена Эльчингера.

«Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии принял к сведению заявление официального представителя МИД России», — отметил Эльчингер. По его словам, никакой дополнительной информации по данному вопросу на настоящий момент предоставлено не будет.

10 августа МИД Швейцарии сообщил, что страна достигла договоренностей с Украиной в вопросе представительства – интересы Киева в России может представлять Берн, если Москва согласится на такой шаг.

Замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, в свою очередь, заявил, что Берн не может представлять интересы Киева в Москве, поскольку Швейцария утратила нейтральный статус, присоединившись к антироссийским санкциям.

«Берн поддерживает антинародный нацистский режим в Киеве, участвует в агрессивной русофобской кампании, развернутой Западом и Украиной, как при таком поведении можно предлагать посредничество, представительство или иные добрые услуги, совершенно непонятно», — отмечал Нечаев.

24 февраля, с началом спецоперации, Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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