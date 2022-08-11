Швейцария приняла к сведению позицию России в вопросе представления интересов Киева
Швейцария приняла к сведению позицию российского внешнеполитического ведомства о том, что Берн не может представлять интересы Украины в России, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя швейцарского МИДа Пьера Алена Эльчингера.
«Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии принял к сведению заявление официального представителя МИД России», — отметил Эльчингер. По его словам, никакой дополнительной информации по данному вопросу на настоящий момент предоставлено не будет.
10 августа МИД Швейцарии сообщил, что страна достигла договоренностей с Украиной в вопросе представительства – интересы Киева в России может представлять Берн, если Москва согласится на такой шаг.
Замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, в свою очередь, заявил, что Берн не может представлять интересы Киева в Москве, поскольку Швейцария утратила нейтральный статус, присоединившись к антироссийским санкциям.
«Берн поддерживает антинародный нацистский режим в Киеве, участвует в агрессивной русофобской кампании, развернутой Западом и Украиной, как при таком поведении можно предлагать посредничество, представительство или иные добрые услуги, совершенно непонятно», — отмечал Нечаев.
24 февраля, с началом спецоперации, Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
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