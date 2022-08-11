В Запорожье зафиксировали три попадания у хранилища изотопов ЗАЭС

Ранее Рогов сообщил, что украинские военные совершили очередной обстрел территории Энергодара и Запорожской АЭС, используя реактивные системы залпового огня (РСЗО) и тяжелую артиллерию. По его данным, пять «прилетов» было зафиксировано в районе комендатуры станции, а еще пять – в районе пожарной части неподалеку от ЗАЭС.