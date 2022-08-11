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В Запорожье зафиксировали три попадания у хранилища изотопов ЗАЭС

Ведомости

При обстреле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) три «прилета» пришлись на территорию рядом с хранилищем радиоактивных изотопов, написал представитель военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. 

«Зафиксировано минимум три прилета в районе хранилища радиоактивных изотопов. Специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения», — написал Рогов.

По его словам, сейчас на электростанции приборы не фиксируют каких-либо загрязнений, а радиационный фон находится в нормальном состоянии. «Что касается клубов дыма, которые фиксируют пользователи социальных сетей, — в результате обрыва линий электропередачи образовался пожар на поле», — добавил представитель ВГА.

Ранее Рогов сообщил, что украинские военные совершили очередной обстрел территории Энергодара и Запорожской АЭС, используя реактивные системы залпового огня (РСЗО) и тяжелую артиллерию. По его данным, пять «прилетов» было зафиксировано в районе комендатуры станции, а еще пять – в районе пожарной части неподалеку от ЗАЭС. 

10 августа главы МИД «большой семерки» потребовали от России «немедленно» вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины. Они выразили беспокойство по поводу сложившейся ситуации, которая «повышает риск ядерной аварии и подвергает опасности население Украины и все мировое сообщество».

В тот же день Россия потребовала провести 11 августа заседание Совета Безопасности ООН в связи с атаками украинских военных на Запорожскую АЭС. В качестве докладчика Россия попросила принять участие гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

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Ранее по теме: Власти Запорожья пригрозили Киеву остановкой подачи электроэнергии с ЗАЭС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных