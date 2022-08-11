Власти Запорожья пригрозили Киеву остановкой подачи электроэнергии с ЗАЭС
Продолжение обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) приведет к тому, что подача электроэнергии на подконтрольные Киеву территории с нее будет прекращена, сообщает ТАСС со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.
«Чем больше ведутся обстрелы [АЭС], тем быстрее мы приходим к выводу о необходимости прекратить подачу электроэнергии на территории, подконтрольные режиму [президента Украины Владимира] Зеленского», — заявил Рогов.
По его словам, «финансирование электроэнергией» режима, который периодически обстреливает ЗАЭС, «в наши планы не входит». Также политик отметил, что деньги, которые власти Украины экономят на полученной с ЗАЭС электроэнергии, киевский режим направляет на обстрелы вместо созидания.
Ранее Рогов сообщил, что украинские военные продолжают обстрел территории Энергодара и Запорожской АЭС, используя реактивные системы залпового огня (РСЗО) и тяжелую артиллерию. По его данным, пять «прилетов» было зафиксировано в районе комендатуры станции, а еще пять – в районе пожарной части неподалеку от ЗАЭС.
В ООН также отреагировали на обстрелы ЗАЭС. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что необходимо согласовать безопасный периметр вокруг Запорожской атомной станции. Он отметил, что станция не должна использоваться в рамках какой-либо военной операции.
В начале августа ВГА Запорожской области сообщила, что ЗАЭС в очередной раз подверглась атаке со стороны боевиков ВСУ. Обстрел привел к пожару, помимо прочего были оборваны две линии электропередачи, которые питают энергоблоки. Министерство обороны России назвало эти обстрелы ядерным терроризмом.
10 августа главы МИД «большой семерки» потребовали от России «немедленно» вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины. Они выразили беспокойство по поводу сложившейся ситуации, которая «повышает риск ядерной аварии и подвергает опасности население Украины и все мировое сообщество».
В тот же день Россия потребовала провести 11 августа заседание Совета Безопасности ООН в связи с атаками украинских военных на Запорожскую АЭС. В качестве докладчика Россия попросила принять участие гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.
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