В ООН предложили организовать безопасную зону вокруг ЗАЭС
В ООН считают, что необходимо согласовать безопасный периметр вокруг Запорожской атомной станции (ЗАЭС), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова генерального секретаря международной организации Антониу Гутерриша.
«Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Вместо этого необходимо срочное соглашение на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района», — заявил Гутерриш, добавив, что сторонам следует прекратить любую боевую активность вокруг ЗАЭС.
5 августа ВГА Запорожской области сообщила об очередной атаке вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. В результате обстрела возник пожар, а также были оборваны две линии электропередачи, которые питают энергоблоки. Минобороны России назвало действия Украины ядерным терроризмом. В ведомстве отметили, что авария на Запорожской АЭС вызовет глобальную техногенную катастрофу. До этого об ударах по территории Запорожской АЭС местные власти сообщали 20 и 12 июля.
10 августа главы МИД «большой семерки» (G7) потребовали от России «немедленно» вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины. Они выразили беспокойство по поводу сложившейся ситуации, которая «повышает риск ядерной аварии и подвергает опасности население Украины и все мировое сообщество».
В тот же день Россия потребовала провести 11 августа заседание Совета Безопасности ООН в связи с атаками украинских военных на Запорожскую АЭС. В качестве докладчика Россия попросила принять участие гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.
Ранее в МИДе заявили, что обстрел Запорожской АЭС со стороны украинских военных может привести к катастрофе, по масштабам превосходящей взрыв на станции в Чернобыле, и она может затронуть не только Россию и Украину.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.