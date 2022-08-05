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В ВГА сообщили об очередном обстреле Запорожской АЭС

Ведомости

Украинские войска обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции, сообщил член Главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«На территории оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков», – рассказал он.

По его словам, на месте удара возник пожар, его тушат сотрудники МЧС.

Об ударах по территории Запорожской АЭС местные власти сообщали 20 и 12 июля.

О взятии под контроль ЗАЭС и ее города-спутника Энергодар Минобороны России заявило 28 февраля, на четвертый день после начала спецоперации на территории Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных