В ВГА сообщили об очередном обстреле Запорожской АЭС
Украинские войска обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции, сообщил член Главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«На территории оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков», – рассказал он.
По его словам, на месте удара возник пожар, его тушат сотрудники МЧС.
Об ударах по территории Запорожской АЭС местные власти сообщали 20 и 12 июля.
О взятии под контроль ЗАЭС и ее города-спутника Энергодар Минобороны России заявило 28 февраля, на четвертый день после начала спецоперации на территории Украины.
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