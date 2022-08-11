Украина нанесла удары по Запорожской АЭС с применением РСЗО и тяжелой артиллерии
Украинские военные продолжают обстрел территории Энергодара и Запорожской АЭС, используя реактивные системы залпового огня (РСЗО) и тяжелую артиллерию, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
«Удары по АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населённых пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых режимом Зеленского», – написал он в своем Telegram-канале.
По его данным, пять «прилетов» было зафиксировано в районе комендатуры станции, а еще пять – в районе пожарной части неподалеку от ЗАЭС. В результате обстрела никто не пострадал.
5 августа ВГА Запорожской области сообщила об очередной атаке вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. В результате обстрела возник пожар, а также были оборваны две линии электропередачи, которые питают энергоблоки. Минобороны России назвало действия Украины ядерным терроризмом. В ведомстве отметили, что авария на Запорожской АЭС вызовет глобальную техногенную катастрофу. До этого об ударах по территории Запорожской АЭС местные власти сообщали 20 и 12 июля.
10 августа главы МИД «большой семерки» (G7) потребовали от России «немедленно» вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины. Они выразили беспокойство по поводу сложившейся ситуации, которая «повышает риск ядерной аварии и подвергает опасности население Украины и все мировое сообщество».
В тот же день Россия потребовала провести 11 августа заседание Совета Безопасности ООН в связи с атаками украинских военных на Запорожскую АЭС. В качестве докладчика Россия попросила принять участие гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.
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