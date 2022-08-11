Украина нанесла удары по Запорожской АЭС с применением РСЗО и тяжелой артиллерии

5 августа ВГА Запорожской области сообщила об очередной атаке вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. В результате обстрела возник пожар, а также были оборваны две линии электропередачи, которые питают энергоблоки. Минобороны России назвало действия Украины ядерным терроризмом. В ведомстве отметили, что авария на Запорожской АЭС вызовет глобальную техногенную катастрофу. До этого об ударах по территории Запорожской АЭС местные власти сообщали 20 и 12 июля.