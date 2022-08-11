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На донорской конференции в Дании собрали 1,5 млрд евро на военную помощь Украине

Ведомости

На донорской конференции «Копенгаген — Украина — 2022», в которой приняли участие 26 стран, собрали 1,5 млрд евро на военные нужды Украины, сообщил министр обороны Дании Мортен Бёдсков.

«Всего на конференции собрано более €1,5 млрд», – приводит его слова ТАСС.

Собранные средства пойдут на производство и закупку оружия, обучение украинских военных и разминирование. По словам Бёдскова, некоторые страны могут увеличить размер пожертвований после дополнительных обсуждений.

Накануне Bloomberg сообщил, что инвесторы согласились отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу до 2024 г. Речь идет о 75% задолженности Украины на сумму $19,6 млрд.

9 августа Всемирный банк объявил о выделении Украине дополнительного пакета финансирования, состоящего из предоставленного США гранта в размере $4,5 млрд. Ранее в июле Украина получила от США дополнительно $1,7 млрд для оплаты труда работников здравоохранения. В конце июня Украина получила грант в размере $1,3 млрд в рамках пакета финансирования государственного бюджета на $7,5 млрд. Деньги поступили для финансирования проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине» через механизм целевого мультидонорского фонда Всемирного банка. 

В конце июня страны Евросоюза решили выделить Украине 9 млрд евро в качестве помощи. Около 5 млрд евро в месяц требуется на выплаты государственным служащим и пенсионерам. Украина, как заметили в Киеве, не может осуществить это своими силами. Международный валютный фонд, проведя свои расчеты, приходит к аналогичным масштабам требуемой материальной помощи.

В конце мая президент США Джо Байден подписал закон «о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 г.» на $40 млрд. Большая часть средств используется для оплаты поставок вооружений. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных