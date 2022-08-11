На донорской конференции в Дании собрали 1,5 млрд евро на военную помощь Украине
На донорской конференции «Копенгаген — Украина — 2022», в которой приняли участие 26 стран, собрали 1,5 млрд евро на военные нужды Украины, сообщил министр обороны Дании Мортен Бёдсков.
«Всего на конференции собрано более €1,5 млрд», – приводит его слова ТАСС.
Собранные средства пойдут на производство и закупку оружия, обучение украинских военных и разминирование. По словам Бёдскова, некоторые страны могут увеличить размер пожертвований после дополнительных обсуждений.
Накануне Bloomberg сообщил, что инвесторы согласились отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу до 2024 г. Речь идет о 75% задолженности Украины на сумму $19,6 млрд.
9 августа Всемирный банк объявил о выделении Украине дополнительного пакета финансирования, состоящего из предоставленного США гранта в размере $4,5 млрд. Ранее в июле Украина получила от США дополнительно $1,7 млрд для оплаты труда работников здравоохранения. В конце июня Украина получила грант в размере $1,3 млрд в рамках пакета финансирования государственного бюджета на $7,5 млрд. Деньги поступили для финансирования проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине» через механизм целевого мультидонорского фонда Всемирного банка.
В конце июня страны Евросоюза решили выделить Украине 9 млрд евро в качестве помощи. Около 5 млрд евро в месяц требуется на выплаты государственным служащим и пенсионерам. Украина, как заметили в Киеве, не может осуществить это своими силами. Международный валютный фонд, проведя свои расчеты, приходит к аналогичным масштабам требуемой материальной помощи.
В конце мая президент США Джо Байден подписал закон «о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 г.» на $40 млрд. Большая часть средств используется для оплаты поставок вооружений.
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