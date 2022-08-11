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МИД отреагировал на решение Латвии признать Россию «спонсором терроризма»

Ведомости

МИД России назвал решение властей Латвии признать Россию «спонсором терроризма» и призывы ограничить выдачу туристических виз россиянам очередным проявлением русофобии, которая давно стала «камертоном» латвийской внешней политики. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. 

Согласно заявлению МИДа, этот шаг со стороны латвийских властей нарушает нормы международного права и противоречит принципу суверенного равенства государств, закрепленного уставом ООН. 

«Данное заявление принято парламентом страны, власти которой открыто прославляют нацизм, потворствуют пособникам нацистов, поощряют отправку собственных граждан в качестве наемников на Украину, где те сражаются в составе подконтрольных Киеву неонацистских формирований, на стороне печально известного своими террористическими методами батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация)», — подчеркнул МИД. 

Сейм Латвии сегодня признал Россию «спонсором терроризма». В ответ на это решение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что «именовать идеологов [этого предложения] нужно не иначе, как неонацисты». 

Также сегодня глава МИДа Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что получившим гражданство России жителям Латвии придется покинуть страну, поскольку они больше не смогут получить вид на жительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных