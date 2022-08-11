МИД отреагировал на решение Латвии признать Россию «спонсором терроризма»
МИД России назвал решение властей Латвии признать Россию «спонсором терроризма» и призывы ограничить выдачу туристических виз россиянам очередным проявлением русофобии, которая давно стала «камертоном» латвийской внешней политики. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Согласно заявлению МИДа, этот шаг со стороны латвийских властей нарушает нормы международного права и противоречит принципу суверенного равенства государств, закрепленного уставом ООН.
«Данное заявление принято парламентом страны, власти которой открыто прославляют нацизм, потворствуют пособникам нацистов, поощряют отправку собственных граждан в качестве наемников на Украину, где те сражаются в составе подконтрольных Киеву неонацистских формирований, на стороне печально известного своими террористическими методами батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация)», — подчеркнул МИД.
Сейм Латвии сегодня признал Россию «спонсором терроризма». В ответ на это решение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что «именовать идеологов [этого предложения] нужно не иначе, как неонацисты».
Также сегодня глава МИДа Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что получившим гражданство России жителям Латвии придется покинуть страну, поскольку они больше не смогут получить вид на жительство.
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