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Захарова назвала власти Латвии «неонацистами» в ответ на решение по России

Ведомости

Решение Латвии признать Россию «государством - спонсором терроризма» не несет под собой никакой фактуры, кроме «животной ксенофобии», а «именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова напомнила, что 8 августа уже давала официальный комментарий насчет инициативы сейма Латвии: «Патологическая русофобия правящей верхушки ЛР уже стала причиной серьезных экономических и социальных проблем этой прибалтийской страны, обрушила уровень жизни ее населения».

Сейм Латвии признал Россию страной - спонсором терроризма 11 августа. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что Россия многие годы поддерживала терроризм, и привел в пример поставку оружия в Сирию, дело Скрипалей и катастрофу малазийского Boeing в Донецкой области.

Глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевичс заявил, что получившим гражданство России жителям Латвии придется покинуть страну, поскольку им больше не будут выдавать вид на жительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных