Захарова назвала власти Латвии «неонацистами» в ответ на решение по России
Решение Латвии признать Россию «государством - спонсором терроризма» не несет под собой никакой фактуры, кроме «животной ксенофобии», а «именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова напомнила, что 8 августа уже давала официальный комментарий насчет инициативы сейма Латвии: «Патологическая русофобия правящей верхушки ЛР уже стала причиной серьезных экономических и социальных проблем этой прибалтийской страны, обрушила уровень жизни ее населения».
Сейм Латвии признал Россию страной - спонсором терроризма 11 августа. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что Россия многие годы поддерживала терроризм, и привел в пример поставку оружия в Сирию, дело Скрипалей и катастрофу малазийского Boeing в Донецкой области.
Глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевичс заявил, что получившим гражданство России жителям Латвии придется покинуть страну, поскольку им больше не будут выдавать вид на жительство.
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