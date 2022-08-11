Захарова назвала власти Латвии «неонацистами» в ответ на решение по России

Решение Латвии признать Россию «государством - спонсором терроризма» не несет под собой никакой фактуры, кроме «животной ксенофобии», а «именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.